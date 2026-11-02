Россияне сильно изменили подход к покупке подержанной машины за последние 10 лет

96% россиян проверяют историю авто онлайн, 61% — до первого общения с продавцом

Цифры «Автостата» за январь-сентябрь 2026 года выглядят так: в страну ввезли 334,3 тыс. подержанных машин. Это на 4% больше, чем годом ранее, причем примерно четверть поставок пришлась на Китай.

Если смотреть вдолгую, картина такая. В 2016-м россияне купили 5,19 млн легковых автомобилей с пробегом, а в 2025-м объем вторичного рынка добрался до 6,24 млн единиц – прирост за десять лет около 20%. Результат 2025 года, между прочим, оказался рекордным за все время наблюдений «Автостата» за вторичным рынком.

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Сегодня подержанная машина в России – куда более частая покупка, чем новая. По оценке аналитиков, в 2026 году на один новый легковой автомобиль приходится почти пять с пробегом. Вместе с этим выросла и значимость сведений о прежней эксплуатации, возможных ДТП и ремонтах.

96% покупателей проверяют историю онлайн

Изменился и сам подход к выбору. Большая часть процесса покупки переехала в онлайн, а проверка истории эксплуатации и владения стала привычным этапом перед сделкой – такие данные приводит исследование «Авито Авто», приуроченное к десятилетию сервиса «Автотека» (есть в распоряжении Autonews.ru).

96% опрошенных проверяют историю автомобиля с пробегом онлайн. Причем 61% делают это еще до первого общения с продавцом или личного осмотра машины, а для 40% респондентов такая практика появилась в последние 5-10 лет.

В среднем до первого контакта с продавцом человек успевает изучить десять отчетов об автомобилях. Больше половины участников опроса (53%) уверены: проверка помогает не купить машину со скрытыми проблемами. Еще 43% ценят возможность заранее отсеять неподходящие варианты, 34% – сравнить несколько автомобилей.

Что смотрят в отчетах чаще всего? Фотографии машины (69%), информацию о повреждениях (57%) и историю эксплуатации (53%). Рекомендации на основе искусственного интеллекта изучают 54% респондентов, сведения из предыдущих объявлений о продаже – 48%.

От 20 источников данных до двух тысяч

Цифровые инструменты проверки автомобилей и заключения сделок развивались параллельно с привычками покупателей. В 2016 году Авито и ведущие российские автодилеры запустили «Автотеку» – тогда в отчетах были сведения о количестве владельцев, участии машины в ДТП и ограничениях на регистрацию. Со временем сервис добавил страховые случаи, ремонты и данные о коммерческом использовании транспорта.

Государственные инструменты тоже не топтались на месте. С 2022 года через « Госуслуги» можно оформить электронный договор купли-продажи автомобиля: если в 2024-м им воспользовались почти 13 тыс. автовладельцев, то в 2026-м – уже более 70 тыс., сообщала Госавтоинспекция.

Спрос на тщательную проверку подогревало и развитие новых форматов использования машин. Парк московского каршеринга в 2016 году насчитывал около 1 тыс. автомобилей, а к концу 2019-го превысил 30 тыс. Покупателю стало важно понимать не только число прошлых владельцев, но и характер эксплуатации – скажем, работала ли машина в коммерческих перевозках или краткосрочной аренде.

В 2025 году в отчетах «Автотеки» появились рекомендации на основе искусственного интеллекта и интерактивная схема повреждений автомобиля. Следующим направлением стало расширение географии проверок.

Китайские марки и отчеты из-за рубежа

Присутствие китайских брендов на вторичном рынке растет. В 2025 году россияне купили свыше 283 тыс. подержанных автомобилей этих марок – на 44% больше, чем годом ранее. Доля во вторичных продажах увеличилась с 3,3 до 4,5%.

С любой машиной из-за границы есть дополнительная сложность: нужно восстановить события, которые происходили с ней до появления в российских реестрах. В 2026 году на фоне увеличения импорта из КНР «Автотека» запустила зарубежные отчеты, позволяющие проверять историю автомобилей до их ввоза в Россию.

В зависимости от имеющихся данных такой отчет может включать сведения о пробеге, ДТП, ремонтах и страховых случаях. Информацию сервис получает от зарубежных партнеров – профессиональных участников авторынка, страхового бюро и Управления дорожного движения Китая. А вот эксплуатация автомобиля после ввоза в Россию, включая ДТП, пробег, обслуживание и юридическую историю, указывается в стандартном отчете «Автотеки».

Данные по Казахстану и Белоруссии

Для повышения прозрачности сделок в 2026 году в российские отчеты добавили информацию о расчетах кузовного ремонта машин, которые эксплуатировались в Казахстане и Белоруссии. Данные передаются в рамках сотрудничества с международной компанией «Аудатэкс» и позволяют узнать предполагаемый объем восстановительных работ. Для их обработки «Автотека» использует технологии искусственного интеллекта.

Любопытная деталь: информация об эксплуатации в Казахстане чаще всего встречается в отчетах по автомобилям Toyota, Lexus и Mercedes-Benz. Что до Белоруссии, такие сведения в основном указываются по BMW, Mercedes-Benz и Audi.

«Если на старте в «Автотеке» было всего около 20 источников данных, то спустя 10 лет после запуска их количество превысило 2 тыс. Благодаря постоянному расширению базы и развитию возможностей сервиса проверка авто стала привычной частью процесса покупки. Наша цель – сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы – укреплять доверие клиентов», – отметил в беседе с Autonews.ru руководитель направления частных пользователей «Авито Авто» Андрей Тумкин.

По его словам, «за последние пять лет доля проверенных через «Автотеку» машин выросла почти вдвое и в 2026 году она достигла 55%».

О том, какие китайские кроссоверы с пробегом не разорят на заправках, «За рулем» уже рассказывал.

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