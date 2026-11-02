В России появилась возможность купить свежий кроссовер на 150 тысяч дешевле

Jetour увеличил в РФ прямую выгоду на кроссовер T2 2026 года до 150 тысяч рублей

С ноября покупка Jetour T2 2026 года выпуска в России стала выгоднее: бренд поднял прямую выгоду сразу на две комплектации внедорожного полноприводного кроссовера. Прибавка к прежнему размеру скидки – 90-100 тыс. рублей.

Jetour T2

Речь о «средней» комплектации «Престиж» и топовой «Премиум» – именно на них прямая выгода действует с октября. Для первой она выросла с 50 тыс. до 140 тыс. рублей, для второй – с 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Любопытный побочный эффект: с увеличенными скидками обе версии 2026 года обходятся дешевле, чем аналогичные машины 2025-го. «Престиж» – на 40 тыс. рублей, «Премиум» – на 50 тыс. рублей.

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Если смотреть на цифры, картина такая. В прайсе на 2025 год: «Люкс» – 3 959 000 рублей, «Престиж» – 4 349 000 рублей, «Премиум» – 4 549 000 рублей. Для машин 2026 года: «Люкс» – 4 159 000 рублей, «Престиж» – 4 309 000 рублей (цена опустилась на 90 тыс.), «Премиум» – 4 499 000 рублей (минус 100 тыс.). Прямая выгода по двум последним комплектациям – 140 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

В России кроссовер появился в 2024 году и открыл «внедорожную» T-линейку марки. Полный привод – уже в «базе», двигатель у всех исполнений один: двухлитровый турбомотор мощностью 245 л. с. А вот коробки разные – в «Люксе» и «Престиже» это семиступенчатый робот, в топовом «Премиуме» мотор сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом.

По габаритам T2 почти дотягивает до крупных рамных внедорожников: 4,79 метра в длину, 2 метра в ширину, 1,88 метра в высоту. Колесная база – ровно 2,8 метра, углы въезда и съезда – по 28 градусов.

В списке оснащения – легкосплавные диски диаметром 19 или 20 дюймов в зависимости от комплектации, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт, монохромная атмосферная подсветка интерьера, камера кругового обзора с функцией обзора пространства под автомобилем, задние датчики парковки. Мультимедиа – с сенсорным дисплеем на 15,6 дюйма, восемью динамиками и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Интерьер Jetour T2

Полноценный «зимний» пакет тоже идет уже в «базе»: обогревы всех сидений, руля, боковых зеркал, лобового и заднего стекол и передних форсунок стеклоомывателя. Добавим сюда регулируемую по высоте и вылету рулевую колонку, кожаный мульти-руль, передний подлокотник с охлаждаемой нишей, фиксированные боковые подножки, металлическую защиту картера, круиз-контроль, бесключевой доступ со стороны водителя и доводчик двери багажника. Бокс для запасного колеса на задней двери предусмотрен в версиях «Люкс» и «Престиж».

О другом кроссовере, который сейчас продают в России с выгодой, «За рулем» уже рассказывал.

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