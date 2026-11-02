Белорусский кроссовер можно купить дешевле на 150 тыс. рублей при одном условии

Belgee X50+ подешевел на 5,4-6,5% для частных покупателей при покупке за свои деньги

С ноября белорусский бренд Belgee ввел специальное предложение для российских покупателей компактного кроссовера X50+.

Новая программа позволяет сэкономить 150 тысяч рублей при приобретении автомобиля за собственные средства, без использования кредитных или лизингвых схем.

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Размер скидки един для всех четырех доступных комплектаций – от базовой «Актив» до топовой «Оникс». В зависимости от версии фактическая стоимость кроссовера снижается на 5,4-6,5%. При этом базовая цена модели осталась прежней, а новая выгода не суммируется с другими программами бренда.

Так, начальная комплектация Active с двигателем 1.5T (147 л.с.), семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями и передним приводом обойдется в 2 169 990 рублей (вместо прежних 2 319 990 рублей). Версия Style стоит 2 359 990 рублей (было 2 509 990), Prestige – 2 549 990 рублей (2 699 990 рублей), а топовая Onyx – 2 649 990 рублей (2 799 990 рублей). Во всех случаях размер специальной выгоды составляет 150 тысяч рублей.

Уже в базовой версии X50+ оснащается полностью светодиодной оптикой, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обогревом и электрорегулировкой зеркал, однозонным климат-контролем, круиз-контролем, задними парктрониками и камерой заднего вида.

В салоне – цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, 8-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, мульти-руль в отделке из черной экокожи и аудиосистема с шестью динамиками.

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