Надежный кроссовер Honda дешевле популярных Tenet и Geely привезли в Россию

В РФ начались продажи новых кроссоверов Honda XR-V по цене от 2,2 млн рублей

Кроссовер Honda XR-V, который продают только на китайском рынке и там считают одной из самых надежных моделей, добрался и до России. По сути, попадает он к нам через «альтернативные» поставки: машины есть как в наличии, так и под заказ, а минимальный ценник на «заказные» версии стартует с 2 200 000 рублей.

Именно за такую сумму новый XR-V готовы привезти в Иркутске и Кемерово. Правда, продавцы обычно сразу оговариваются: стоимость в объявлениях привязана к курсу валют на день публикации, так что к моменту заказа она может измениться.

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Зато, судя по объявлениям, даже по минимальной цене можно рассчитывать на богато оснащенный автомобиль 2023-2025 года выпуска. В нем есть салон из эко-кожи, панорамная крыша, кожаный мульти-руль, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, однозонный климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и легкосплавные диски.

Сколько стоит Honda XR-V в разных городах

На 100 тысяч дороже – за 2 300 000 рублей – аналогичный кроссовер привезут под заказ во Владивостоке, Перми и Санкт-Петербурге. Уложиться в 2 400 000 рублей можно у отдельных продавцов в Москве, Воронеже, Тюмени, Екатеринбурге и Красноярске. А вот в Самаре, Пензе, Кирове, Мурманске и ряде других городов «заказные» XR-V обойдутся еще дороже.

Honda XR-V

Если же брать машину из наличия, готовьтесь к ценнику от 2 600 000 рублей – во столько кроссовер оценили в Томске, а в Оренбурге он стоит на 50 тысяч больше, то есть 2 650 000 рублей.

Для сравнения: самый популярный в России кроссовер Tenet T7 продается минимум за 2 805 000 рублей. Актуальный Geely Coolray в базовой комплектации стоит от 2 774 990 рублей, а Haval Jolion с роботизированной коробкой передач обойдется как минимум в 2 499 000 рублей.

Характеристики и надежность Honda XR-V

Встречаются и куда более высокие ценники: за 2 920 000 рублей XR-V выставили в Казани, за 3 050 000 – в Ярославле, за 3 100 000 – в Москве, за 3 400 000 – в Анапе и за 3 500 000 – в Петрозаводске.

Honda XR-V

Силовой агрегат у всех китайских Honda XR-V одинаковый. Это 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л. с. и 145 Нм крутящего момента, который работает в паре с вариатором и передним приводом.

О кроссовере, который набирает популярность в России и скоро получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал .

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