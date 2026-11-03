Авторынок РФ подрос за неделю, но прошлогоднюю планку так и не взял

Эксперт Целиков: продажи новых легковых машин в РФ за неделю выросли на 8,9%

Продажи новых легковых автомобилей в России на 44-й неделе года составили почти 31 тыс. машин — на 8,9% больше, чем неделей ранее. Такие данные привёл аналитик Сергей Целиков, уточнив, что результат предыдущей недели составлял 28,4 тыс. автомобилей.

В сравнении с аналогичной неделей прошлого года продажи новых легковушек снизились на 15,4%. Целиков объяснил эту динамику очень высокой базой осени 2025 года. При этом автоэксперт намекнул на «хорошие» итоги октября.

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В сегменте легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонны недельные продажи сократились на 3,8% и составили 1618 штук. По отношению к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 17,6%.

Продажи грузовых автомобилей массой от 3,5 тонны за неделю оказались на уровне 1044 штуки, что на 5,7% меньше результата предыдущей недели. В годовом сравнении их реализация сократилась на 30,1%, уточнил аналитик.

О том, как осенью менялись цены на российском авторынке, «За рулем» уже рассказывал.

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