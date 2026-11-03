В Казахстан будет нельзя ввезти машины старше 5 лет

Казахстан запретит ввозить для личного пользования автомобили старше пяти лет

Физическим лицам, которые ввозят автомобили в Казахстан для личного пользования, с 30 декабря придется считаться с новыми требованиями.

Машина не должна быть старше пяти лет. По экологическому классу планка – не ниже Евро-5. Такие параметры закреплены в приказе, размещенном в онлайн-банке нормативных актов республики.

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Соответствующие изменения утвердило министерство промышленности и строительства республики. Ограничения распространяются на выпуск в обращение автомобилей, ввозимых физлицами для личного пользования. Возраст машины будет отсчитываться с даты ее изготовления.

Отмечается, что новые правила вводятся на фоне роста местного автомобильного производства. По данным Бюро национальной статистики, с января по сентябрь в Казахстане выпустили 136,5 тыс. автомобилей — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране работают 12 автопроизводственных предприятий.

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