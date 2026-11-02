Аварий с участием электросамокатов стало больше

Госавтоинспекция: число ДТП с участием электросамокатов в РФ выросло на 40%

За девять месяцев 2026 года в России зафиксировали примерно 4 тыс. аварий с участием пользователей электросамокатов. Относительно того же периода 2025-го прирост составил 40% – такие цифры Госавтоинспекция МВД России озвучила 2 ноября в «Максе».

Погибших в подобных происшествиях тоже стало больше: 68 человек против 64 годом ранее. Об этом сообщил Кирилл Баканов, заместитель начальника организационно-планового отдела ГУОБДД МВД России.

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Кто чаще всего оказывается виноват? По словам Баканова, в большинстве таких ДТП ответственность лежит на самих пользователях средств индивидуальной мобильности. Причем примерно в 90% случаев погибшими оказываются именно водители самокатов – то есть риск для них самих куда выше, чем для окружающих.

На фоне растущей аварийности по поручению президента России Владимира Путина прорабатывается вопрос об ограничении движения по пешеходной инфраструктуре тяжелых электросамокатов, а также тех, что используются в коммерческих целях..

На примере Китая «За рулем» рассказывал ранее, как дешевый электротранспорт меняет расстановку сил на рынке.

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