В Британии построили современное воплощение легендарной раллийной Audi Quattro

Audacious Automotive представила рестомод Audacious IV на базе Audi Ur-Quattro

Британцы из Audacious Automotive показали Audacious IV – переосмысленный Audi Ur-Quattro. Классический полноприводный ралли-кар получил современную начинку. Шасси, агрегаты и электронику позаимствовали у Audi RS4 поколения B7 середины 2000-х. Собирают машину из двух исходников: кузовные детали берут у оригинального Quattro, а платформу и агрегаты – у RS4. От RS4 остались геометрия шасси, подвеска, тормоза, электроника и шестиступенчатая механика. Коробку и полный привод в Audacious доводят, чтобы те не подводили при выросшей мощности.

В моторном отсеке стоит 4,2-литровый атмосферный V8. Базовая версия выдает 592 л.с., а с компрессором – 740 л.с. Параллельно инженеры готовят третий вариант: высокооборотистый V8 с отсечкой на 10 000 об/мин. Его мощность пока не раскрывают, зато говорят про ставку на отзывчивость и высокие обороты. Предложат такой мотор и с наддувом, и без него – всего у модели будет четыре варианта силовой установки.

Заявленная динамика такая: до 60 миль/ч (96 км/ч) машина разгоняется за 3,4 с, максимальная скорость – 200 миль/ч (322 км/ч). В салоне – ретростиль, разбавленный узнаваемыми элементами RS4: рулем и шкалами приборов.

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Всего выпустят 50 машин. Сорок из них будут с карбоновым кузовом, остальные десять – с металлическим оперением. Ценник стартует от 350 тыс. фунтов стерлингов – это около 44,8 млн рублей по текущему курсу. На постройку уйдет примерно три года после заказа. Доноров, кстати, клиент привозит сам – оба.

О том, как технологии Формулы-1 доходят до гражданских моторов, «За рулем» уже рассказывал.

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