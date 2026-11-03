Суперкар за 3 млн долларов попал в аварию в Китае

Гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme разбился при попытке разогнаться до 500 км/ч

В Китае попал в аварию гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme стоимостью около $3 млн. Машина шла на высокой скорости по закрытой скоростной трассе, отклонилась от траектории и врезалась в ограждение.

Удар привел к тому, что задний мост полностью отделился от кузова. Водитель, по сообщениям китайских СМИ, не пострадал и покинул автомобиль самостоятельно; об этом передает CarNewsChina.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Кадры с моментом аварии были опубликованы 2 ноября. Предположительно, машина участвовала в испытаниях в преддверии попытки преодолеть отметку 500 км/ч. О намерении провести такой заезд в ноябре в ОАЭ ранее сообщала вице-президент BYD Стелла Ли.

Yangwang U9 Xtreme

Yangwang U9 Xtreme оснащен четырьмя электромоторами суммарной пиковой мощностью 3019 л.с. Силовая установка работает на 1200-вольтовой платформе с полупроводниками из карбида кремния. Удельная мощность превышает 1200 л.с. на тонну, емкость батареи составляет 80 кВт·ч.

С места до 100 км/ч гиперкар способен ускоряться до 1,9 секунды. В октябре 2025 года он стал самым быстрым серийным электромобилем на немецкой трассе «Нюрбургринг – Нордшляйфе» , преодолев круг за 6 минут 59,157 секунды.

Yangwang U9 Xtreme

О том, какие машины попали в список самых безопасных семейных автомобилей, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!