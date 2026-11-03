Названы самые безопасные семейные автомобили: список из шести моделей

Эксперт Зазулин перечислил авто с наивысшими оценками в независимых краш-тестах

Защита, набор систем помощи и условия, в которых машину будут эксплуатировать, – вот на что смотрят в первую очередь, когда подбирают автомобиль для семьи. Своим мнением о том, какие модели в этом классе считаются лучшими, поделился Дмитрий Зазулин, директор по продажам компании «Панавто».

«Среди семейных автомобилей наивысшие оценки независимых испытаний получили Mercedes-Benz E-Class и GLC-Class, Zeekr 001, Deepal S09 и Hongqi HS7. Для большой семьи можно рекомендовать семиместный Voyah Dream, где крепление для детских кресел есть на втором и третьем ряду. При выборе автомобиля следует учитывать количество детей и условия эксплуатации», – сказал Зазулин.

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Главный ориентир, по его словам, – краш-тесты и результаты проверок по стандартам Euro NCAP (для Европы) и IIHS/Top Safety Pick+ (для США). Именно на них стоит опираться тем, кто ищет самую безопасную модель для семьи.

Что смотрит Euro NCAP с 2026 года? Безопасное управление, предотвращение ДТП, защиту при столкновении и безопасность после аварии. Родителям с детьми специалист советует отдельно смотреть на прочность кузова, нагрузки на голову и шею, автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе и мониторинг водителя.

Американский рейтинг IIHS к этому добавляет оценку риска опрокидывания, а еще проверяет прочность кузова, защиту пассажиров, качество фар и удобство креплений для детских кресел, отметил Зазулин.

Еще об одном практичном варианте для большой семьи «За рулем» уже рассказывал.

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