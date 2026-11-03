Популярный «китаец» вернулся в десятку самых продаваемых в РФ

GAC вернулся в топ-10 самых продаваемых в РФ: весь марочный рейтинг

С 26 октября по 1 ноября 2026 года, на 44-й неделе, в России продали 558 новых автомобилей GAC. Этого хватило, чтобы китайская марка снова попала в первую десятку российского авторынка – впервые за четыре месяца.

На 28-й неделе она уже была в топ-10, а затем на четыре месяца из первой десятки выпала. Теперь GAC снова там. Информацию 2 ноября обнародовало аналитическое агентство «Автостат».

Лидером недельного рейтинга остается Lada с результатом 6587 проданных машин. Второе место занял Haval (4280 ед.), третье — российский бренд Tenet (3852 ед.). Далее расположились Geely и Changan, реализовавшие 1880 и 1738 машин соответственно.

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В десятку также вошли белорусский бренд Belgee (1593 ед.), Jetour (1019 ед.), Toyota (877 ед.) и российский Jeland (755 ед.), а также и GAC (558 ед.), замкнувший рейтинг.

Всего за отчетную неделю в России продали 30,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,9% больше, чем неделей ранее, но на 15,4% меньше результата за аналогичный период 2025 года, подсчитали в агентстве.

О том, как осенью менялись цены на российском авторынке, «За рулем» уже рассказывал .

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