Микросхем не хватает — конвейеры Fiat под угрозой остановки

Stellantis заявил о перебоях на заводах Fiat в Италии из-за нехватки компонентов

Нехватка электронных компонентов снова бьет по итальянским площадкам Stellantis. Из-за перебоев с поставками микросхем для блока управления двигателем выпуск нескольких моделей Fiat серьезно сбился, а проблемы, по словам компании, могут растянуться на ноябрь и декабрь. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителей концерна.

Отражение в цифрах уже есть: октябрьские продажи автомобилей просели, и сильнее всего это заметно на компактном Fiat Pandina – одной из самых ходовых моделей марки. Хотя официальной статистики по потерям компания не приводит.

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В Stellantis говорят, что вместе с Fiat в приоритетном порядке прорабатывают альтернативные варианты поставок. Расчет простой: за счет замены компонентов производство должно постепенно вернуться к привычному графику.

Дальше – риск новых сбоев, вплоть до остановки сборочных линий. В зоне внимания два итальянских завода: «Помильяно-д'Арко», где делают Pandina, и «Мирафьори», откуда выходит Fiat 500. Затронуть это может и предприятия, выпускающие моторные компоненты, – в частности, Термоли, где собирают двигатель N3 GSE, который ставят на обе модели.

Кстати, «Мирафьори» уже останавливался на три недели в середине октября. Правда, тогда причиной стал дефицит другого компонента; профсоюзы при этом называли среди причин простоя и слабый спрос на Fiat 500.

Для Stellantis это не первый подобный эпизод: ранее концерн приостанавливал работу нескольких сборочных предприятий во Франции – тоже из-за нехватки комплектующих.

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