Микросхем не хватает — конвейеры Fiat под угрозой остановки
Нехватка электронных компонентов снова бьет по итальянским площадкам Stellantis. Из-за перебоев с поставками микросхем для блока управления двигателем выпуск нескольких моделей Fiat серьезно сбился, а проблемы, по словам компании, могут растянуться на ноябрь и декабрь. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителей концерна.
Отражение в цифрах уже есть: октябрьские продажи автомобилей просели, и сильнее всего это заметно на компактном Fiat Pandina – одной из самых ходовых моделей марки. Хотя официальной статистики по потерям компания не приводит.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
В Stellantis говорят, что вместе с Fiat в приоритетном порядке прорабатывают альтернативные варианты поставок. Расчет простой: за счет замены компонентов производство должно постепенно вернуться к привычному графику.
Дальше – риск новых сбоев, вплоть до остановки сборочных линий. В зоне внимания два итальянских завода: «Помильяно-д'Арко», где делают Pandina, и «Мирафьори», откуда выходит Fiat 500. Затронуть это может и предприятия, выпускающие моторные компоненты, – в частности, Термоли, где собирают двигатель N3 GSE, который ставят на обе модели.
Кстати, «Мирафьори» уже останавливался на три недели в середине октября. Правда, тогда причиной стал дефицит другого компонента; профсоюзы при этом называли среди причин простоя и слабый спрос на Fiat 500.
Для Stellantis это не первый подобный эпизод: ранее концерн приостанавливал работу нескольких сборочных предприятий во Франции – тоже из-за нехватки комплектующих.
Ранее «За рулем» рассказал, что в Geely раскрыли будущее бензиновых двигателей.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте