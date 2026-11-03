Бывший российский завод Mercedes-Benz перезапустят в 2027 году

В «Автодоме» рассказали, когда будет перезапущен завод Mercedes-Benz в Есипово

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» собираются перезапустить в 2027 году – правда, уже с другим производственным партнером. Об этом рассказал Андрей Ольховский, генеральный директор группы компаний «Автодом».

Он пояснил: «Площадка готовится под запуск с новым партнером в I квартале 2027 года. Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Безусловно, завод будет выпускать автомобили. Вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления. Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность».

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Что будет с площадкой в Есипово

Российский авторынок, по оценке Ольховского, сейчас стабилизируется по набору марок и моделей, представленных в стране. В 2027 году, считает он, этот этап финализируется – и расклад сохранится на следующие 4-5 лет.

«Автодом» приобрел предприятие в 2023 году вместе с другими российскими активами Mercedes-Benz. Дальше, заметил гендиректор, придется окупать вложения в запуск сборочных производств; в связи с этим автопроизводители сосредоточатся на локализации компонентов.

Выпуск автомобилей Exeed на заводе в Есипово начался летом 2024 года. За 2024-2025 годы там собрали около 16,4 тыс. кроссоверов Exeed моделей VX, TXL и RX.

О том, как чувствует себя российский авторынок в целом, «За рулем» уже рассказывал.

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