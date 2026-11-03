В России изменилась стоимость добротного корейского кроссовера: актуальные цены

Минимальная цена KGM Torres с учетом прямой скидки выросла на 50 тысяч рублей

В ноябре минимальная стоимость KGM Torres с учетом прямой скидки в России подросла, хотя сами базовые ценники никто не переписывал.

Причина – не подорожание как таковое, а сокращение списка версий: из документа пропали сразу пять исполнений Torres 2024 модельного года, выпущенных в 2025-м. В прайсе остались только автомобили 2025 модельного года, которые предлагались и раньше, но с меньшей выгодой, чем у машин предыдущего модельного года.

KGM Torres

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Итог – плюс 50 тыс. рублей, или 1,4%, к минимальной цене со скидкой: было 3 540 000, стало 3 590 000 рублей.

Раньше на базовую «Сити» 2024 модельного года давали прямую скидку 670 тыс. рублей, на четыре других исполнения – 700 тыс. Теперь для оставшихся в прайсе машин 2025 модельного года выгода скромнее: 620 тыс. и 650 тыс. рублей соответственно. Разница с аналогичными версиями прошлого модельного года – те же 50 тыс.

Базовые цены при этом не сдвинулись: диапазон от 4 210 000 до 5 430 000 рублей. Если учитывать только прямую скидку, кроссовер обойдется в 3 590 000-4 780 000 рублей, тогда как раньше версии из прайс-листа стоили с такой выгодой от 3 540 000 до 4 730 000.

Интерьер KGM Torres

По комплектациям расклад такой: «Сити» – 4 210 000 рублей, со скидкой 3 590 000; «Оптимум» – 4 615 000 и 3 965 000; «Оптимум 4х4» – 4 920 000 и 4 270 000; «Престиж 4х4» – 5 330 000 и 4 680 000; «Премьер 4х4» – 5 430 000 и 4 780 000 рублей.

Кстати, несколькими месяцами ранее KGM уже увеличивал прямые скидки на Torres в России. В сентябре базовые цены остались прежними, зато с учетом выгоды машины становились доступнее.

Различия между двумя модельными годами есть, и касаются они прежде всего колес. У Torres 2024 модельного года базовая «Сити» шла на 17-дюймовых дисках, остальные четыре исполнения – на 18-дюймовых. Для машин 2025 модельного года предусмотрели 18-дюймовые колеса в трех младших комплектациях и 20-дюймовые в двух старших.

Техника у всех версий в актуальном прайсе одинаковая: 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 163 л. с., 6-ступенчатый автомат Aisin, максимальный крутящий момент – 280 Нм.

«Сити» и «Оптимум» – передний привод, три более дорогих исполнения – полный. Расход в смешанном цикле заявлен на уровне 8,6 литра на 100 километров у переднеприводных модификаций и 9,1 литра у полноприводных. Габариты: длина 4705 мм, ширина 1890 мм, высота с рейлингами 1720 мм, колесная база 2680 мм, дорожный просвет 195 мм.

Что входит в комплектации

Уже в базовой «Сити» есть цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым экраном и мультимедийная система с дисплеем того же размера. В стандарт также входят двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, подогрев передних сидений и поддержка Apple CarPlay с Android Auto.

Начиная с «Оптимума» добавляются система кругового обзора, бесключевой доступ, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона, обогрев рулевого колеса и задних сидений, вентиляция передних кресел. Плюс электрорегулировка водительского сиденья и датчики дождя и света.

В «Престиже 4х4» и «Премьере 4х4» появляются дополнительные системы помощи водителю: автоматическое экстренное торможение (AEBS), удержание в полосе (LKA), контроль внимания водителя (DAA), управление дальним светом (HBA) и предупреждение о выходе из занимаемой полосы (LDW). Также предусмотрены коленная подушка безопасности водителя, атмосферная подсветка салона и акустические стекла передних дверей.

О том, как менялись цены и скидки у популярных моделей Changan, «За рулем» рассказывал.

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