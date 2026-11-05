В США хотят навсегда перекрыть дорогу китайским машинам: причины

Автоконцерны США призывают Конгресс принять постоянный запрет на китайские авто

Альянс за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation), в который входят General Motors, Toyota, Volkswagen и ряд других крупных игроков рынка, обратился к Конгрессу США с призывом закрепить бессрочный запрет на китайские автомобили. Об этой инициативе сообщает Reuters.

По словам руководителя альянса Джона Боззеллы, импорт из Китая создает угрозу национальной безопасности и вдобавок ставит американских производителей в неравные условия. Вашингтону, считает он, стоит оградить свою автопромышленность от возможной слежки и от конкуренции со стороны китайских компаний.

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Отдельно Боззелла обратил внимание на то, как быстро растет присутствие Китая в Европе. За первые восемь месяцев 2026 года Евросоюз ввез оттуда более 1,1 млн автомобилей – больше, чем за весь предыдущий год.

Законопроект ждет решения сенаторов

Ускорить процесс пытались еще в сентябре, однако сенаторы предпочли отложить рассмотрение инициативы до ноября. Правда, определенный задел уже есть: в июле профильный комитет Сената одобрил соответствующий законопроект, а версия документа для Палаты представителей собрала поддержку более 100 соавторов.

Автопроизводители вместе с помощниками законодателей рассчитывают провести документ до декабря – пока не завершилась текущая сессия Конгресса. Хотя часть лоббистов настроена осторожнее: если после выборов расклад в Конгрессе изменится, принять документ станет труднее.

Фактически американский рынок для китайских легковых машин уже закрыт. Правила, введенные администрацией Джо Байдена в начале 2025 года, запрещают их продажу и производство – опасаются, что установленное в машинах программное обеспечение может передавать конфиденциальные данные в Китай. Сверх того, США сохраняют пошлины на китайские электромобили на уровне более 100%.

Позиция Трампа и реакция Пекина

В сентябре Дональд Трамп в эфире Fox News допустил, что китайские компании смогут выпускать автомобили непосредственно на территории США.

На фоне действующих ограничений такая перспектива вызвала обеспокоенность среди американских автопроизводителей.

Минкоммерции КНР заявил, что считает подобные меры нарушением правил международной торговли.

О том, как меняются китайские автомобили, «За рулем» уже рассказывал.

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