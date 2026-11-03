Китайские автомобили станут проще. Почему дизайнеры считают это правильным

В КНР запретят выдвижные дверные ручки и штурвалы: мнения дизайнеров

С 2027 года в Китае заработают новые ограничения для автопрома. Когда правила обнародовали, в интернете многие заговорили о том, что китайские автомобили потеряют свою изюминку и станут скучными.

Под запрет попадут выдвижные дверные ручки и штурвалы, которые заменяли классический руль. Еще ограничат функции кресел и наружных интерактивных световых панелей, а физических кнопок в салоне станет больше.

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Мы поговорили с профессиональными автодизайнерами и узнали, действительно ли машины от этого станут хуже.

Ведущий дизайнер автомобилей бренда Deepal Никита Меделец отреагировал на грядущие ограничения однозначно позитивно. Он считает, что новые правила помогут отказаться от ненужных усложнений, у которых нет практической пользы.

– Наконец-то в Китае стали понимать, что ISD (наружные интерактивные световые панели. – Прим. ред.), штурвалы, нагромождение экранов в салоне, «нулевая гравитация» кресел и прочая "мишура" лишь усложняют конечный продукт, не делая его универсальным. Эти элементы только создают лишние проблемы и усложняют форму, не добавляя никакой практической пользы, – прокомментировал Никита.

По мнению Меделеца, новые правила не просто сделают внешность машин практичнее. Главная их цель – повысить безопасность.

– Не все новшества полезны. Иногда они и вовсе небезопасны. Мы знаем примеры со смертельным исходом, когда автопилот выходил из строя и направлял машину прямиком в стену дома. Или же те самые выдвижные и "ультра-аэродинамичные" дверные ручки, которые блокируются, запирая пассажиров и водителя внутри горящего авто. Иногда навязанные маркетингом инновации идут вразрез со здравым смыслом и практичностью. И когда электронные системы не дублируются аналоговыми функциями, это может негативно сказаться на пользователе, – пояснил Никита Меделец.

Дизайнеры Lynk & Co и Chery о безопасности и интерьере

Меделец также обратил внимание, что в современной китайской автоиндустрии наметился курс на рациональность. Смешивать все элементы в одной машине, по его словам, больше не работает.

– Судя по последним тенденциям, люди наигрались в передовые ноу-хау и теперь делают упор на рациональность. Есть здесь и еще один момент. Сейчас китайцы сокращают расходы, урезают бюджеты и избавляются от ненужных, невыгодных ресурсов. Экономический кризис ударил и по Китаю. Теперь автопроизводители стремятся снизить стоимость продуктов, прибегая и к более разумным методам. Попытка закинуть все в один «флакон» всегда оборачивается боком. Технология приготовления хот-пота не работает в автодизайне, – заключил ведущий дизайнер Deepal.

Старший дизайнер интерьеров автомобилей марки Lynk & Co Роман Мубаракшин считает, что новые правила пойдут салонам на пользу.

– Если мы говорим об интерьерах, то, я думаю, что они лишь выиграют от новых правил. Такие стилистические особенности, как штурвал вместо руля или реализованный при помощи тачскринов полностью цифровой интерфейс, слабо сочетаются с эксплуатацией машины в реальной жизни. Особенно когда воспользоваться определенной функцией нужно на ходу. Сейчас это сложно сделать, не отвлекаясь от вождения. Это касается не только китайских автомобилей, но и европейских, например, Volvo EX30, – поделился Роман.

Мубаракшин уверен: определенные рамки не означают, что индустрия сделает шаг назад. В будущем появятся оригинальные решения, которые впишутся в новые правила.

– Конечно, новые правила с одной стороны предвещают возврат элементов старины. При этом мы сможем увидеть и полностью новые решения по компонентам, которые, возможно, освежат облик интерьера. Подобный шаг мы видели на примере кнопок-виджетов у концепт-кара Hyundai Concept Three. А что касается экстерьера, думаю, изменения в правилах вряд ли серьезно поменяют облик китайских автомобилей, – констатировал Роман Мубаракшин.

Дизайнер Chery Константин Таранов тоже поддержал нововведения. Он убежден, что главный приоритет – безопасность и удобство.

– Полностью поддерживаю такие нововведения. Безопасность и удобство должны быть важнее стилистических решений. Это не шаг назад, а разумный баланс между инновациями и практичностью, – подчеркнул специалист.

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