Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди

Jeep провела премьеру концепта Wrangler Scrambler SRT

Компания Jeep провела премьеру концепта Wrangler Scrambler SRT — автомобиля, который сочетает ностальгию по классическому пикапу CJ-8 Scrambler с современными гоночными технологиями и мощью двигателя V8. Хотя официально модель называется концептом, руководство Stellantis подтвердило, что она станет частью производственной линейки и будет выпущена в ближайшие годы.

Главным техническим новшеством стал отказ от традиционного неразрезного переднего моста, который Jeep использовал десятилетиями. Вместо него Scrambler SRT получил специально разработанную длинноходную независимую переднюю подвеску, созданную совместно с чемпионом по внедорожным гонкам Кейси Карри.

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Под капотом концепта находится 6,4-литровый двигатель Hemi V8 мощностью 470 л.с. Однако, учитывая принадлежность к линейке SRT, есть предположения, что серийная версия может получить и наддувный 6.2 серии Hellcat. Автомобиль оснащён 37-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich Mud-Terrain.

Scrambler SRT построен на шасси Wrangler, но от стоек лобового стекла кузов полностью переработан: авторы проекта реализовали удлиненные двери, интегрированный грузовой отсек и дргуие решения. Задние сиденья могут быть развернуты на 180 градусов, чтобы пассажиры сидели спиной вперёд.

О том, почему китайские автомобили будут упрощать, «За рулем» уже рассказывал.

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