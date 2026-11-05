Китайское подразделение BMW уволит тысячи сотрудников

BMW сократит каждого десятого сотрудника совместного предприятия в Китае

В китайском совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) запустили сокращение штата. По словам сотрудников, с 2 ноября 2026 года работу потеряют около 1800 человек – примерно десятая часть персонала СП; о планах увольнений они рассказали изданию Robo.

Под сокращение попали и производственники, и административные работники. Основная масса увольнений, правда, приходится на сотрудников производственной линии в головном офисе компании в Шэньяне, провинция Ляонин.

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Компенсацию BMW предлагает по формуле «N+5». Первая часть считается от ежемесячной зарплаты до вычета налогов, вторая – от базового оклада без премий. Среди увольняемых есть люди с разным стажем: от тех, кто отработал три-пять лет, до опытных специалистов и руководителей низшего звена.

Финансы и продажи

Официально BMW сокращения в китайском подразделении не комментировала. Связаны ли они с глобальной реструктуризацией, компания тоже не уточняла. При этом последние три года она уже ограничивала наем и не продлевала часть трудовых контрактов.

В самой BMW Group тоже готовятся к масштабному сокращению. Планируется уволить около 8 тыс. сотрудников по всему миру – примерно 5% персонала в 154 тыс. человек. Программа добровольного увольнения оказалась востребованной: за три дня поступило 5 тыс. заявок, после чего прием закрыли досрочно.

Решение принимается на фоне ухудшения финансовых показателей. В первом полугодии 2026 года прибыль BMW Group до налогообложения снизилась на 29,4% в годовом выражении. Рентабельность EBIT автомобильного подразделения составила 3,6% при долгосрочной цели 8-10%.

За первые девять месяцев 2026 года мировые поставки BMW сократились на 4,9%, до примерно 1,71 млн автомобилей. В Китае продажи просели заметнее: поставки BMW и Mini уменьшились на 21,8%, примерно до 376 тыс. машин. Доля китайского рынка в мировых продажах концерна тоже снизилась – с 32,3% в 2023 году до 25,4% в 2025-м.

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