Мошенники активизировались в сезон смены шин: где искать подвох

МВД России предупредило об активизации мошенников в период сезонной смены шин

Российские автомобилисты получили предупреждение от МВД: в сезон смены шин мошенники работают активнее. Ведомство указывает на поддельные интернет-магазины, фальшивые объявления о продаже покрышек и схемы обмана продавцов. Об этом в своем Telegram-канале 3 ноября рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из распространенных способов мошенничества - создание фишинговых сайтов, имитирующих магазины шин и дисков. Если в обычное время на одну компанию приходится около 10 таких ресурсов, то в сезон их число может достигать 50–200. С помощью инструментов продвижения злоумышленники выводят поддельные страницы в верхние строчки поисковой выдачи по запросам вроде «купить диски недорого». Ввод платежных данных на подобных сайтах может привести к потере денег и персональной информации.

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«Во избежание обмана покупайте шины только на проверенных площадках. Адрес официального магазина можно ввести вручную или сохранить в закладках. Не следует переходить по рекламным ссылкам. Рекомендуем также проверять адрес сайта, злоумышленники создают копии с похожими доменными именами», — посоветовала Волк.

Другая схема связана с фальшивыми объявлениями о продаже шин по заниженным ценам. Покупателей убеждают внести предоплату, после чего продавец перестает выходить на связь. Среди признаков обмана ведомство назвало подозрительно низкую стоимость, требование полной предоплаты в короткий срок и невозможность проверить товар. Для защиты от таких схем рекомендуется оплачивать покупку при получении или пользоваться площадками с защитой платежей.

Мошенники также могут атаковать тех, кто самостоятельно продает шины. Злоумышленник предлагает организовать доставку через курьера и присылает ссылку для резервирования. Если продавец вводит по ней данные банковской карты, он рискует потерять собственные средства. В МВД напомнили, что для получения перевода достаточно номера карты или телефона, поэтому ссылки на якобы курьерские службы от покупателей следует игнорировать.

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