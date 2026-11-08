Стоимость техобслуживания автомобилей Lada увеличилась: подробности

АВТОВАЗ в ноябре повысил цены на плановое ТО Lada, в среднем, на 15%

Стоимость планового ТО для Lada выросла, в среднем, на 15% – АВТОВАЗ обновил прайс в ноябре 2026 года. Об этом пишет Лада.Онлайн. Причем это не первая такая корректировка за год: предыдущая была в августе.

Самая дорогая позиция сейчас – ТО-6. Владельцу Lada Vesta 1.6 (90 л. с.) оно обойдется в 50 200 рублей, Lada Largus 1.6 (90 л. с.) – в 54 400, Lada Granta 1.6 (90 л. с.) – в 32 900 рублей.

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Также есть «нулевое» ТО – для некоторых машин АВТОВАЗ прописывает его отдельно. Lada Iskra 1,6л (106 л. с.) 6МТ обойдется в 5000 рублей, Lada Vesta 1.8 (122 л. с.) 6МТ – в 5100, Lada Niva Travel 1.7 – в 8100 рублей.

В реальности максимальная розничная цена может расходиться с ценами официальных дилеров Lada. Издание уточняет: дилеры могут устанавливать стоимость ниже рекомендованной максимальной розничной цены.

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