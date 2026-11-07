«Скромняга» за 270 тысяч евро: BYD решила, что уже доросла до Rolls-Royce и Maybach

BYD в Дубае покажет свой новый флагман — премиальный Yangwang Altior

Китайский масс-маркет внезапно почувствовал себя ультралюксом!

Компания BYD, еще недавно известная автомобилями с оптимальным соотношением цены и качества, официально замахнулась на сегмент, где десятилетиями правят Rolls-Royce и Maybach.

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Yangwang Altior

Новый флагман получил имя Yangwang Altior для международного рынка, а на родине модель будет скромно называться Dingyao. Мировая премьера назначена на 5 ноября в Дубае: видимо, чтобы никто не усомнился в серьезности намерений, дебютировать решили не в Китае, а сразу в столице роскоши.

Согласно пояснениям руководства Yangwang, имя Altior происходит от латинского слова со значением «высший». Что ж, скромность явно не входит в список опций. Ожидаемая цена – около 2 млн юаней, то есть примерно 270 тысяч евро. В этом сегменте покупатели платят уже не за комплектацию, а за бренд и статус, так что BYD предстоит убедить публику, что статус у нее теперь тоже имеется.

Тизеры демонстрируют классические атрибуты представительского класса: двери, открывающиеся против хода движения, и лидар на крыше. Длина кузова, по предварительным данным, достигает 5500 мм – размер солидный, а технические характеристики компания пока хранит в секрете.

Отдельная интрига – возможная твердотельная батарея. Если слухи подтвердятся, Altior станет первым автомобилем BYD с этой технологией. Исполнительный вице-президент Стелла Ли обещает первый серийный автомобиль с твердотельным аккумулятором к 2027 году, а подразделение FinDreams намерено начать выпуск таких батарей на основе сульфидных электролитов. Логика проста: в ультралюксовом сегменте проще объяснить высокую начальную стоимость технологии.

Станет ли Altior реальной заявкой на конкуренцию с Rolls-Royce Ghost и Mercedes-Maybach S-Class или останется эффектной презентацией – покажет премьера в Дубае.

Впрочем, одно уже ясно: BYD твердо решила, что доросла до премиальных гигантов.

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