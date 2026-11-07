Рама и полный привод: в продаже появится новый доступный пикап известной марки

Новый полноприводный пикап Sollers ST7 скоро появится на российском рынке

Российский бренд Sollers готовит к выходу новый полноприводный пикап ST7. По предварительным данным, он встанет на место базовой модели ST6, но предложит более крупный кузов. Портал «Китайские автомобили» выяснил, что скрывается за этой премьерой.

Любопытная деталь: в сентябре 2026 года в России поставили на учет два пикапа Sollers ST7. За девять месяцев таких машин набралось 31. Статистикой поделилась компания «Автостат Инфо» с редакцией сайта. Однако в официальной линейке бренда сейчас числятся только ST6, ST8 и ST9 – все на платформах JAC, собранные в России. Упоминания ST7 на сайте «Соллерс» нет.

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Выходит, премьера действительно запланирована, но цифры в статистике выглядят странно. Собеседник «Китайских автомобилей», знакомый с ситуацией, заявил: новинка физически не могла попасть в учет. Скорее всего, произошла путаница с индексами – в ассортименте Sollers есть минивэн SP7 и коммерческий фургон SF7.

За официальным комментарием редакция обратилась в «Соллерс». пресс-служба подтвердила слова источника. «На настоящий момент в нашей гамме присутствуют три автомобиля данного класса – это модели Sollers ST6, ST8 и ST9. Вы совершенно правы, что к старту готовится и новая модель ST7. О ее характеристиках, старте производства и сроках выхода на рынок мы сообщим отдельно. И попадание данного индекса в статистику сейчас следует считать некорректным», – пояснили в компании.

После этого «Китайские автомобили» собрали все известные сведения о будущем пикапе. Впервые о перспективах ST7 в конце сентября рассказал «Журнал Авито Авто». По его информации, производство хотят наладить до конца 2026 года, а линейку пикапов пересмотрят. ST7 займет позицию базовой ST6 – ради унификации. Кузов новинка позаимствует у более крупного ST8, зато оснащение сделают проще.

Размеры и унификация

Габариты ST7 такие: длина – 5325 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1830 мм, колесная база – 3090 мм. В салоне поместятся пять человек, грузоподъемность достигает 900 кг. Для сравнения, актуальная ST6 имеет размеры 5315 х 1830 х 1815 мм и ту же базу 3090 мм. Разница в основном в ширине и высоте.

Почему решили унифицировать кузова? В «Соллерс» объяснили: выпускать несколько пикапов с разными кузовами экономически невыгодно. Поэтому на конвейере оставят только два кузова. Один из них станет общим для базовой ST7 и средней ST8.

Есть и другой нюанс: салон будущая «семерка» получит от уходящей ST6. Об этом «Китайским автомобилям» рассказал собственный источник. Получается, ST7 станет симбиозом двух моделей – внешность от ST8, интерьер от ST6.

Двигатели, привод и цены

Точных данных о силовых агрегатах ST7 пока нет. Ожидается, что по позиционированию модель унаследует два двигателя от ST6. Это 2-литровый бензиновый мотор на 176 л.с. и 2-литровый дизель на 136 л.с. Оба агрегата работают с безальтернативной 6-ступенчатой механикой.

Напомним, ST6 по умолчанию оснащена полным приводом с электронным переключением режимов, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Так что ST7, скорее всего, получит аналогичный набор.

Сегодня ST6 продается в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт» по цене от 2 770 000 до 2 970 000 рублей без скидок. Как изменится диапазон после выхода ST7, неизвестно. Впрочем, «Соллерс», вероятно, постарается удержать стоимость новинки в пределах 2,8-3 млн рублей.

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