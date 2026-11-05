Самый надежный внедорожник Toyota теперь можно купить в России: актуальные цены

Новые Toyota 4Runner предлагаются в России с ценами от 10,6 млн рублей

Рамный внедорожник Toyota 4Runner, не раз попадавший в рейтинги надежности, добрался до России. Машины предлагают как из наличия, так и под заказ, а стартовый ценник – 10,6 млн рублей.

На начало ноября в классифейдах по стране набралось несколько десятков таких «рамников». Предложения разбросаны по разным городам, и разброс цен получился заметным.

Toyota 4Runner

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Самое доступное предложение нашлось во Владивостоке: черный 4Runner в исполнении TRD Off-Road Premium готовы привезти под заказ за 10 600 000 рублей. Правда, в объявлении сразу оговаривают – итоговая сумма может отличаться от заявленной. Причина привычная: курс валют, расходы на логистику, таможенное оформление и прочие факторы.

Что входит в такую комплектацию? 18-дюймовые литые диски и внедорожные шины Michelin All-Terrain, рейлинги на крыше, 8-позиционная электрорегулировка передних сидений, подогрев руля и боковых зеркал. Плюс однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод багажника с датчиком движения, медиасистема с 14-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, аудиосистема JBL с 14 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

Интерьер Toyota 4Runner

Следующее по цене предложение – Киров. За 11 000 000 рублей там предлагают привезти под заказ версию Limited, которая в линейке 4Runner отвечает за «премиальный комфорт»: акцент на отделке, удобстве и технологиях, а не на экстремальном бездорожье.

Оснащение соответствующее: 20-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, адаптивная регулируемая подвеска с электрическими амортизаторами ( электроника подстраивает жесткость под дорогу, и на асфальте это заметно повышает комфорт), кожаная отделка сидений, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедиа с 14-дюймовым тачскрином.

В Москве аналогичный Limited из наличия оценили в 11 470 000 рублей. В Самаре за такую же машину, но из будущей поставки, просят на 130 тыс. рублей больше.

Под капотом у всех перечисленных внедорожников – бензиновая «турбочетверка» i-Force объемом 2,4 литра, выдающая 278 л. с. и 512 Нм крутящего момента. Трансмиссия – восьмиступенчатый «автомат», привод исключительно полный, с раздаточной коробкой и функцией принудительной блокировки дифференциала.

Гибридный 4Runner в исполнении Trailhunter в Москве продают за 12 890 000 рублей. Установка i-Force Max развивает 326 л. с.: бензиновый мотор объемом 2,4 литра трудится вместе с электродвигателем и классическим восьмиступенчатым «автоматом». А вот в Красноярске аналогичная машина обойдется почти на миллион дороже – 13 800 000 рублей.

Собственно, Trailhunter и есть самая «экспедиционная» и технически подготовленная к бездорожью версия. Ее приметы – специальная подвеска Old Man Emu с выносными резервуарами, силовые стальные пластины на днище, защитные пороги, встроенный компрессор для подкачки шин и практичная отделка SofTex в салоне.

Еще на 100 тыс. рублей дороже, от 12 990 000 рублей, в Москве стоят гибриды в исполнении Platinum. Топовая «люксовая» комплектация: 20-дюймовые диски в темном дизайне, черная решетка радиатора, черные эмблемы и рейлинги, подогрев и вентиляция передних сидений, обогрев сидений второго ряда, кожа с перфорацией и контрастной прострочкой, а также проекционный дисплей HUD на лобовое стекло.

О надежном кроссовере Honda, который привезли в Россию дешевле конкурентов, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!