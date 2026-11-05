Полный привод и мощный мотор — практичная Тойота с ценой Ларгуса уже в России

Toyota Probox под заказ из Японии предлагается в РФ с ценами от 1,65 млн рублей

Когда заходит разговор о простой рабочей машине, на ум большинству россиян приходит Lada Largus – и это вполне объяснимо. Хотя на «параллельном» рынке хватает технически понятных и надежных альтернатив, например Toyota Probox. Такой универсал сегодня можно заказать минимум за 1 645 000 рублей.

Все эти машины едут в Россию с японского рынка, поэтому руль у них справа – привыкать придется сразу. Самый доступный вариант оформляют во Владивостоке.

Toyota Probox

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Речь идет об экземпляре 2025 года выпуска. В оснащении – мультифункциональный руль, кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, автоматическое управление дальним светом, зарядные порты USB Type-C, багажник на крыше, а также передние и задние датчики парковки.

Второй новый Probox, но уже 2026 года производства, предлагают привезти под заказ в Хабаровске за 1 689 000 рублей. Багажника на крыше здесь нет, зато имеются декоративные пластиковые колпаки на колесах, мульти-руль, камера заднего вида, медиасистема с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал и так далее.

Под капотом у обеих машин стоит легендарный 1,5-литровый атмосферник 1NZ-FE мощностью 103 л. с. с цепным приводом ГРМ. В паре с ним трудится 4-ступенчатый автомат, тоже заработавший репутацию неубиваемого, плюс система подключаемого полного привода: крутящий момент начинает идти на заднюю ось при пробуксовке передней либо по нажатию кнопки.

Интерьер Toyota Probox

Есть и третий адрес – Новосибирск. Там за 2 000 000 рублей обещают привезти из Японии переднеприводную версию модели с тем же 103-сильным двигателем. Ценник выше, а комплектация скромнее всех: медиасистемы с экраном и некоторых других опций нет. Остаются парктроники, камера заднего вида, кондиционер и мультифункция руля.

Впрочем, заказывая Probox или любой другой автомобиль, стоит держать в голове, что итоговая сумма может оказаться и меньше, и больше указанной в объявлении. На нее влияют курс валют, расходы на логистику, таможенное оформление, ЭПТС и прочие статьи затрат.

О еще одной доступной новинке с простым мотором и автоматом «За рулем» уже рассказывал.

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