Самая навороченная версия Geely Monjaro поступила в продажу: особенности модели

Geely вывела на рынок Китая Xingyue L Plus с бензиновым мотором 2.0 на 290 сил

На китайском рынке дебютировал Geely Xingyue L Plus – премиальная надстройка над обычным Xingyue L, который в других странах продается под именем Monjaro. Габариты новинки: 4955 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1769 мм в высоту, колесная база – 2900 мм.

Geely Xingyue L Plus

От исходной модели автомобиль заметно отдалился: плюс 160 мм длины, 65 мм ширины и 80 мм высоты, база подросла на 55 мм. Прибавку отдали салону и багажнику – последний теперь вмещает 740 л.

Geely Xingyue L Plus

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Перед водителем расположилась 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, по центру вытянулся 30-дюймовый тачскрин, а для задних пассажиров предусмотрели 17,3-дюймовый экран под потолком.

Кстати, физические клавиши управления климатикой никуда не исчезли, как и «яхтенный» селектор передач; на тоннеле – две 50-ваттные площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Интерьер Geely Xingyue L Plus

Посидеть с комфортом можно на любом месте: вентиляция, подогрев и массаж положены всем креслам. Правое переднее «SPA-кресло» вдобавок получило электроподножку с обогревом и 14-точечный массаж. Сзади – складной столик, собственные дефлекторы климата и электрические регулировки сидений.

Интерьер Geely Xingyue L Plus

За звук отвечает продвинутая аудиосистема Flyme Sound из 23 динамиков. В отделке использованы мягкий пластик, натуральная кожа, деревянный шпон и алькантара. Производитель уверяет, что по качеству интерьера новинка обходит многих премиальных конкурентов.

Базовым мотором станет 2-литровый бензиновый агрегат отдачей 290 л.с., с которым максимальная скорость достигает 210 км/ч. Вдобавок будет доступен гибрид 2,0T i-HEV с 3-ступенчатой коробкой и интегрированным электроприводом.

О полноприводной версии Geely для России «За рулем» уже рассказывал.

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