В РФ изменилась стоимость популярных отечественных кроссоверов: актуальные цены

Jeland J6 и J7 в ноябре подорожали, но получили скидки до 150 тысяч рублей

В ноябре 2026 года российские прайс-листы на кроссоверы Jeland J6 и J7 переписали. Часть комплектаций прибавила в цене, зато по ряду версий снова появились дополнительные выгоды – при определенных условиях машину получится забрать дешевле.

Скидки эти работают только при единовременной покупке автомобиля. С кредитными программами они не сочетаются.

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Jeland J6: подорожание во всех версиях

Компактный J6 2026 года выпуска стал дороже во всех четырех исполнениях. Прибавка составила 49-50 тыс. рублей, или 1,7-2,1% в зависимости от комплектации.

Базовая переднеприводная «Актив» поднялась на 49 тыс. рублей – до 2 399 000 рублей. За «Комфорт» теперь просят 2 599 000 рублей, за переднеприводный «Престиж» – 2 799 000 рублей; обе версии прибавили по 50 тыс. Полноприводный «Престиж» тоже стал дороже на те же 50 тыс. и оценивается в 2 979 000 рублей.

Вместе с новыми ценами вернулись и бонусы: на переднеприводные «Актив» и «Комфорт» дают 100 тыс. рублей, на «Престиж» с любым приводом – 150 тыс. рублей.

Jeland J6

Под капотом переднеприводных J6 – 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. в паре с 6-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Полноприводной версии положен 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатый робот. Оба агрегата работают на бензине АИ-92.

Уже в базе есть светодиодная оптика, кондиционер, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, дистанционный запуск двигателя, задние парктроники и мультимедиа с 9-дюймовым экраном. В более дорогих исполнениях появляются двухзонный климат-контроль и дисплей на 13,2 дюйма. Начиная с «Престижа» доступны панорамная крыша, камеры кругового обзора и дополнительные электронные помощники водителя.

Jeland J7: цены выросли у двух версий

У J7 ноябрьское повышение коснулось лишь двух комплектаций из пяти – обеих «Престиж +» 2026 года выпуска. Переднеприводная подорожала до 3 159 000 рублей, полноприводная – до 3 459 000 рублей: плюс 50 тыс. рублей, или 1,5-1,6%.

Остальные исполнения остались при прежних ценниках. Базовый переднеприводный «Комфорт» по-прежнему стоит 2 849 000 рублей, переднеприводный «Престиж» – 3 109 000 рублей, полноприводный «Престиж» – 3 409 000 рублей.

Дополнительная выгода в 100 тыс. рублей тут предусмотрена только для полноприводного «Престижа». С ней цена кроссовера опускается с 3 409 000 до 3 309 000 рублей – опять же при единовременной покупке и без совмещения с кредитными программами.

Jeland J7

J7 комплектуется 1,6-литровым бензиновым турбомотором в двух вариантах отдачи: 150 л. с. на переднеприводных машинах и 186 л. с. на полноприводных. Коробка в обоих случаях – 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Заявленный расход в смешанном цикле – 7,1 и 8,1 литра на 100 км соответственно.

В базовой комплектации J7 уже есть двухзонный климат-контроль, обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и передних сидений, дистанционный запуск двигателя, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном. Версии подороже оснащаются панорамным люком, вентиляцией передних сидений, камерами кругового обзора, электроприводом багажника и расширенным набором систем помощи водителю.

О том, какие китайские кроссоверы медленнее теряют в цене, «За рулем» уже рассказывал.

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