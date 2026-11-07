Престиж, комфорт, драйв, крепкая подвеска, живучий кузов... А что не так?

«За рулем» подробно описал слабые места подержанных BMW X5 поколения Е70

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, что не так с возрастными BMW X5 Е70.

Если вы ищете большой полноприводник с пробегом в пределах 2 млн рублей, с пробегом не больше 200 тысяч км и в возрасте до 15 лет, да еще давно присматриваетесь к «баварцам», мимо этой модели вы вряд ли пройдете. Уже за 1,8 млн на классифайдах вы найдете немало вариантов. Да-да, этот «икс пятый» (как и почти все остальные поколения модели) – яркий пример того, что европейский «премиум» с годами начинает стоить как японский «не премиум».

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В чем же причина? Главным образом, она в стоимости содержания немолодого автомобиля. Эксперт приводит такой пример: замена двух рычагов в подвеске – 350 тысяч рублей... А часто ли придется вкладываться в узлы и агрегаты?

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Полный привод – на основе многодисковой муфты, подключаемой электроникой. Не лучший по живучести: вопросы к ресурсу электропривода подключения передка и некоторых подшипников.

Все двигатели очень требовательны к качеству топлива и масла. Атмосферных после 2010 года нет, у всех непосредственный впрыск. Бензиновые моторы 3.0 и 4.4 – огромные налоги и обилие болячек, проявлявшихся еще до 100 тысяч км. Лучше сразу смотреть на дизель 3.0 серии N57 (245 л.с.). У него и ресурс выше, и объем мероприятий более предсказуем: каждые 100 тысяч км – прочистка всего, включая сажевый фильтр и EGR, в районе 150 тысяч – замена демпферного шкива, к 200 тысячам – цепи ГРМ (безумно дорого).

Гидроавтоматы ZF серий 6HP и 8HP стабильно выдерживают 200 тысяч км, затем плановая переборка.

Высочайший комфорт, выдающиеся ездовые качества, отличная защита от коррозии, выносливая подвеска. И вместе с тем закисающие приводы открывания капота, часто отказывающие камеры внешнего обзора, слабый редуктор стеклоочистителя... Вердикт: «премиальные» расходы на содержание.

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