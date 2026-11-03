Надежные и просторные: топ-7 б/у внедорожников-иномарок не дороже 2 миллионов

Опублдикован список самых ресурсных полноприводных авто с пробегом до 250 тысяч км

Что ищем?

Кроссовер или внедорожник длиной 4,8–4,9 м

Возраст: 12–15 лет

12–15 лет Пробег: 150–250 тысяч км

150–250 тысяч км Цена: 1,5–2 млн рублей

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

BMW X5

Длина 4857 мм, клиренс 222 мм, багажник 620 л

BMW X5

За 1,8 млн рублей немало X5 (код Е70) с пробегом менее 200 тысяч км. Яркий пример того, что европейский «премиум» с годами начинает стоить как японский «не премиум». Главная причина – сто­имость содержания немолодого авто­мобиля. Скажем, замена двух рычагов в подвеске – 350 тысяч рублей.

Полный привод – на основе многодисковой муфты, подключаемой электроникой. Не лучший по живучести: вопросы к ресурсу электропривода подключения передка и некоторых подшипников.

Все двигатели очень требовательны к качеству топлива и масла. Атмосферных после 2010 года нет, у всех непосредственный впрыск. Бензиновые моторы 3.0 и 4.4 – огромные налоги и обилие болячек, проявлявшихся еще до 100 тысяч км. Лучше сразу смотреть на дизель 3.0 серии N57 (245 л. с.). У него и ресурс выше, и объем мероприятий более предсказуем: каждые 100 тысяч км – прочистка всего, включая сажевый фильтр и EGR, в районе 150 тысяч – замена демпферного шкива, к 200 тысячам – цепи ГРМ (безумно дорого).

Гидроавтоматы ZF серий 6HP и 8HP стабильно выдерживают 200 тысяч км, затем плановая переборка.

Высочайший комфорт, выдающиеся ездовые качества, отличная защита от коррозии, выносливая подвеска. И вместе с тем закисающие приводы открывания капота, часто отказывающие камеры внешнего обзора, слабый редуктор стеклоочистителя.

Вердикт. «Премиальные» расходы на содержание.

Honda Pilot

Длина 4875 мм, клиренс 200 мм, багажник 510 л

Honda Pilot

За 1,5–2 млн рублей предлагают в основном машины с пробегами 200–250 тысяч км.

Есть восьмиместная версия. Подключение колес задней оси автоматически производят две муфты, принудительная блокировка – на скоростях до 30 км/ч.

Продавали с единственным мотором, атмосферным V6 3.5 (249 л. с.) – с чугунными гильзами в алюминиевом блоке, ременным приводом ГРМ и распределенным впрыском. Сразу проверяйте на предмет течей систему VCM, отключающую пару цилиндров при малой нагрузке. Правда, владельцы наловчились отключать ее совсем, а заодно глушить контур системы ЕGR. Двигатель обычно спокойно выдерживает 300 тысяч км. А пятиступенчатый автомат PN3A, возможно, его переживет.

В зарубежных рейтингах надежности Pilot всегда занимал высокие места. Но ходовая часть не идеальна: быстро изнашиваются передние сайлентблоки и задние амортизаторы, компоненты рулевой рейки. А задняя дверь быстро ржавеет. Почти все запчасти очень дороги.

Вердикт. Без затей, зато надежно.

Kia Mohave

Длина 4880 мм, клиренс 217 мм, багажник 1045 л

Цена машин с пробегами менее 200 тысяч км – от 1,7 млн рублей.

Рамная конструкция. Полный привод двух типов. У базового муфта автоматически подключает переднюю ось, у дорогих – постоянный полный, тоже с многодисковой муфтой. Есть понижающая передача.

Объем багажника приведен по американскому стандарту «до потолка», с полкой примерно вдвое меньше.

На машинах старше 12 лет бензиновый атмосферник 3.8 (274 л. с.) почти не встречается. Оно и к лучшему, он довольно капризный: течи, слаба цепь привода ГРМ, высок угар масла, ненадежны катушки зажигания.

Дизель 3.0 (250 л. с.) с чугунным блоком – благополучный агрегат без каких-либо индивидуальных недугов. Основные заботы связаны с засорением чего-нибудь – чаще системы впуска и клапана EGR. Цепь служит 200 тысяч км. Некачественное топливо плохо переносят ТНВД и форсунки – норма для всех современных дизелей.

Сочетается с автоматом A8TR1, который при нормальном обслуживании ­служит до 300 тысяч км.

Защита от коррозии не лучшая – без дополнительного антикора быстро ржавеют рама, капот, рамка лобового стекла, дверь багажника. К специфическим болячкам отнесем датчики уровня в пневмоподвеске и шлицевые соединения трансмиссии. В целом машина очень надежна, хвалят почти безотказные электрику и электронику.

Вердикт. Всё нормально, кроме коррозии.

Продолжение – на следующей странице