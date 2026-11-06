Changan раскрыла оснащение нового кроссовера Uni-Z для РФ

Кроссовер Changan Uni-Z выйдет на рынок РФ в двух комплектациях

Новый кроссовер Changan Uni-Z будет продаваться в России в двух комплектациях — «Люкс» и «Техно». Подробностями об оснащении модели поделилась пресс-служба марки. Под капотом Changan Uni-Z установлен четырехцилиндровый турбомотор 1.5 мощностью 147 л. с., достигающий 280 Нм крутящего момента в диапазоне от 1500 до 3700 об/мин. Тягу на передние колеса передает семиступенчатая роботизированная коробка передач, а расход бензина АИ-92 по циклу CLTC составляет 7,4 л на 100 км. Длина кузова Uni-Z составляет 4718 мм при ширине 1880 мм и колесной базе 2780 мм, дорожный просвет — 179 мм.

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Объем багажника в зависимости от положения спинок второго ряда меняется от 638 до 1425 л. Кроссовер будет предлагаться в четырех цветах кузова и трех вариантах отделки интерьера на выбор. кроссовер имеет светодиодные фары и фонари, 19-дюймовые литые диски, панорамную крышу с люком, сиденья с комбинированной обивкой из экокожи и ткани и интегрированными подголовниками. Водительское кресло регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское механически в четырех, столько же настроек имеет многофункциональное рулевое колесо, а спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Предусмотрены подогревы всех сидений, лобового стекла и руля, пятилитровый бачок омывателя и дистанционный запуск двигателя с ключа.

Центральное место в салоне занимает медиасистема с 14,6-дюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает навигацию и онлайн-сервисы, голосовое управление, телематику и беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, звук выводится на шесть динамиков. Салон защищают шесть подушек безопасности. В оснащение входят также контроль давления в шинах, бесключевой доступ, видеорегистратор, электроскладывание наружных зеркал и рулонная шторка в багажнике, а пятая дверь имеет электропривод с регулируемой высотой открытия. Активную безопасность обеспечивает пакет систем помощи водителю, в котором есть адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о фронтальном столкновении, система автоматического экстренного торможения и функция предупреждения о сходе с полосы.

Старшую комплектацию снаружи выделяют 20-дюймовые литые диски, рейлинги на крыше, хромированные вставки на дверных ручках и раздвоенная выхлопная система с четырьмя патрубками, а в фонари на корме встроены динамические указатели поворота. Сиденья полностью отделаны экокожей, передние кресла оснащаются вентиляцией, у водительского добавляется регулировка поясничной поддержки, для пассажирского предусмотрена электрорегулировка в четырех направлениях. Также в список оборудования вошли атмосферная подсветка, двухслойные передние боковые стекла, аудиосистема Sony с восемью динамиками, беспроводная зарядка для смартфона и расширенный набор водительских ассистентов.

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