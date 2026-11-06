Каким вышел первый пикап Renault для Южной Америки

Renault начал продажи пикапа Niagara в Аргентине

Аргентина стала первой страной, где Renault выводит на рынок свой новый пикап Niagara – там же организована и сборка модели. Следом автомобиль должен появиться в Бразилии, а уже потом доберется до Колумбии и других государств Южной Америки.

Путь от концепта до конвейера занял без малого три года. Прототип показали еще в 2022-м, серийная версия дебютировала в сентябре 2026-го – и вот теперь машина готова к рыночному старту.

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В основе новинки – несущий кузов и одна из модификаций архитектуры RGMP (Renault Group Modular Platform). По сути, это роднит пикап с компактным кросс-хэтчбеком Kardian и кроссовером Boreal, который для Южной Америки выпускают в Бразилии.

Внешность товарная версия унаследовала у концепта: решетка радиатора с прямоугольными пластинами и хромированное «пиксельное» название марки вместо традиционной эмблемы. Оптикой тоже поделился прототип, хотя подобные фары первым получил паркетник Boreal.

Габариты такие: длина – 4912 или 4942 мм в зависимости от версии, ширина – 1833 мм, высота – 1707 или 1710 мм, колесная база – 2956 мм. Клиренс заявлен на уровне 224−233 мм. Кабина – только четырехдверная и двухрядная.

Под капотом скрывается бензиновая турбо-«четверка» 1.3 (156 л.с. и 270 Нм). В начальной комплектации можно выбрать между 6-ступенчатой механикой и роботом, прочие варианты укомплектованы роботом. Привод – передний или полный.

«За рулем» уже рассказал, что в недорожник BAW 212 X03 получил подзаряжаемый гибрид мощностью 425 сил.

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