Мощный рамник, который ждут в России, получил экономичную модификацию

Внедорожник BAW 212 X03 получил подзаряжаемый гибрид мощностью 425 сил

Китайский минпром раскрыл характеристики подзаряжаемого гибрида 212 X03 – рамного внедорожника BAW для местного рынка. Для России пока актуален другой вариант: дизельная машина должна добраться до рынка весной 2027 года.

BAW 212 X03

Впервые 212 X03 показали на Пекинском автосалоне в апреле 2026-го. Тогда это была предсерийная модель с параллельной гибридной системой; среди возможных имен фигурировал индекс T02.

В августе 2026 года китайский минпром рассекретил дизельную версию – она и получила название 212 X03. В Россию такой внедорожник приедет весной 2027-го. На наш рынок в планах пока только дизель.

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Гибридная модификация тем временем готовится к серийному выпуску в Китае. Внешне от дизельного образца она почти не отличается. Опознать «смешанный» вариант можно по продвинутому комплексу ассистентов водителя.

Главная примета – сенсор LiDAR на крыше, к нему добавляются камеры на передних дверях. Судя по всему, такой X03 получит систему помощи водителю L2: в Китае машина сможет самостоятельно ехать от адреса к адресу.

Кузов сохранил узнаваемые черты: Х-образная решетка радиатора, крупные фары, массивные бамперы и двухстворчатая дверь багажного отсека. Габариты – 5095 х 2038 х 1945 мм, колесная база – 2950 мм. Углы въезда и съезда равны 33 и 30 градусам.

В базе – 18-дюймовые диски с шинами 265/70, опционально доступны покрышки LT285/65. Есть фаркоп, рассчитанный на прицеп массой 2500 кг. Снаряженная масса достигает 2935 кг, полная – 3435 кг. При таких размерах в салоне предусмотрено только два ряда сидений.

Салон в каталоге минпрома не опубликован. Ранее кабину предсерийной версии показывали: внимание привлекали необычное рулевое колесо со смещенным от центра логотипом марки, крупный селектор коробки передач и блок физических элементов управления. Роль приборной панели выполняет тонкий монитор во всю длину торпедо.

По данным китайского минпрома, гибридный 212 X03 использует 2-литровый двигатель K441TD. Его выпускает Shenyang Guoqing Power Technology – компания, ранее известная как Shenyang Aerospace Mitsubishi. В 2025 году японский автопроизводитель вышел из этого СП.

Такой же мотор стоит на Nissan Frontier Pro с гибридной системой. В составе 212 X03 бензиновый ДВС выдает 207 л.с., а электромотор – 218 л.с. Любопытная деталь: 30-минутная отдача электродвигателя равна 78 л.с.

Тяговую батарею поставляет CATL – это литий-никель-кобальт-марганцевый (NMC) аккумулятор. В каталоге минпрома емкость не раскрыта, хотя ранее сообщалось о 36,7 кВт·ч и 100 км электрического пробега.

Дизельный 212 X03 приводит в движение 2,3-литровый DDi23-500B от Dongfeng. Максимальная мощность – 190 л.с., крутящий момент – 500 Нм. В паре с турбодизелем работает 8-ступенчатый автомат.

О новых модификациях популярных в России кроссоверов «За рулем» уже рассказывал на примере Geely.

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