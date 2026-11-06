Когда водителю грозят обязательные работы

Юрист Воропаев назвал правонарушения, за которые водителя отправят убирать улицы

Автомобилисту в России могут назначить обязательные работы за несколько нарушений. В их числе – управление машиной без прав и повторный случай такого вождения. Также риск возникает при несвоевременной оплате штрафа и при невыполнении требования сотрудника полиции. Автомобильный юрист Лев Воропаев перечислил эти основания.

Если штраф вовремя не оплачен, водителю, по словам юриста, может грозить до 50 часов общественно полезного труда. На деле это не единственный повод для такого наказания. Довольно часто основанием становится игнорирование законного требования инспектора ГИБДД. Обычно речь идет о тонировке: сотрудник останавливает автомобилиста, выдает предписание снять покрытие, но владелец машины его не исполняет. При следующей остановке нарушителя привлекают к административной ответственности, в том числе по статье 19.3 КоАП РФ – она тоже предусматривает обязательные работы.

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Что вообще представляют собой такие работы? Это вид юридической ответственности в административном и уголовном праве. Нарушитель выполняет бесплатный общественно полезный труд в часы, свободные от основной работы или учебы. Его могут направить убирать улицы, дворы, подъезды и лестничные клетки, заниматься санитарной очисткой территории и сбором мусора, озеленением, несложным ремонтом и земляными работами, а также погрузкой и разгрузкой. Кстати, оплата за такую занятость не предусмотрена – это именно наказание, а не подработка.

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