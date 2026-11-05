Автосервисы против новых ограничений: почему ремонт машины может подорожать?

Союз Автосервисов выступил против новых ограничений с 1 марта 2027 года

Союз Автосервисов обнародовал свою позицию по вопросу доступа к технической информации для обслуживания и ремонта автомобилей. Дополнительные обязательные реестры, квалификационные категории и разрешительные процедуры, без которых сегодня предлагают выдавать ремонтную документацию, организация считает излишними.

Повод вполне конкретный. С 1 марта 2027 года вступает в силу новая редакция статьи 6 Закона РФ «О защите прав потребителей» – именно она закладывает основу для обеспечения ремонтных организаций нужной технической документацией.

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Масштаб рынка и суть проблемы

По оценке Союза, в России сегодня работает около 5 тысяч дилерских предприятий и более 50 тысяч независимых автосервисов. Уже одни эти цифры показывают, насколько чувствительна тема.

Причем структура автомобильного рынка за последние годы заметно сдвинулась: появились новые марки, ряд производителей ушел. Все это обостряет проблему доступа к технической информации.

Так что спор идет не об абстрактных правилах, а о том, смогут ли независимые мастерские работать по тем же стандартам, что и официальные дилеры.

Равный доступ к документации

Первое требование – одинаковые условия для всех. Каталоги запчастей, ремонтные инструкции, регламенты обслуживания, электрические схемы и диагностические данные должны быть доступны независимо от дилерского статуса, членства в объединениях или участия в реестрах.

Автовладельцам доступ тоже нужен – чтобы самим выполнять посильные операции, проверять обоснованность выставленного счета и осознанно выбирать исполнителя.

Скорость здесь имеет значение. Электронная документация, которая уже существует, должна предоставляться онлайн непосредственно в момент запроса. Ждать дни или недели Союз считает недопустимым: растягиваются сроки ремонта, растут расходы потребителей. Предусмотренный рассматриваемой редакцией проекта срок до 15 рабочих дней не должен становиться обычной практикой.

По деньгам позиция такая: бесплатное предоставление электронной документации, предусмотренное проектом правил, организация поддерживает. Стоимость дополнительных цифровых инструментов обязана быть прозрачной и обоснованной – без навязывания длительных подписок и избыточных услуг.

Исключение – противоугонные системы. Дополнительные проверки и специальные разрешительные процедуры допустимы при работе с ключами, иммобилайзерами и другими противоугонными функциями, однако распространять их на всю ремонтную документацию нельзя.

Против дополнительных обязательных реестров

Отдельно Союз высказывается против новых обязательных реестров. Действующее законодательство, напоминает организация, уже предусматривает ответственность автосервисов за качество ремонта, а создание дополнительных систем контроля обернется расходами предприятий и увеличением стоимости услуг для автомобилистов.

Квалификацию специалистов Союз предлагает повышать иначе – через доступ к актуальной технической информации, обучение и современные диагностические технологии. Такой доступ, по его мнению, необходимо обеспечить в том числе колледжам, техникумам, вузам и учебным центрам.

Еще один пункт – вернуться к обсуждению состояния системы технического осмотра автомобилей, возможностей ее восстановления и обновления ради повышения безопасности дорожного движения.

Главный тезис Союза Автосервисов

Суть позиции коротка: право на получение технической информации для ремонта автомобилей не должно зависеть от дополнительных обязательных реестров, квалификационных категорий и разрешительных процедур.

Новые правила, считают в организации, обязаны обеспечивать полноту, актуальность, оперативность и экономическую доступность ремонтной документации – и при этом не создавать дополнительных административных барьеров.

Формулировки пока в виде проекта, так что уточнения возможны. Логика же Союза прозрачна: чем меньше разрешительных ступеней, тем быстрее и дешевле ремонт для владельца автомобиля.

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