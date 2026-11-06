Популярный в России бренд выведет на наш рынок добротные новинки в 2027 году
Китайская марка Hongqi распланировала российские премьеры на 2027 год. Городской кроссовер HS5 дождется обновления – свежая версия должна добраться до нас в первой половине 2027-го.
Среднеразмерный HS6 встанет в очередь позже. По предварительным данным – третий-четвертый квартал следующего года. Причем речь идет в том числе о модификациях с последовательным гибридом: бензиновый двигатель в такой схеме работает лишь как генератор для подзарядки батареи, а колеса вращают электромоторы.
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Есть в списке и третья новинка – внедорожник G919.
Его продажи в Китае уже стартовали, и в Hongqi подтвердили: до России модель доедет.
Правда, конкретные сроки запуска и цены на все анонсированные машины в компании пока держат в секрете.
О том, как устроены гибриды без зарядки от розетки, «За рулем» уже рассказывал.
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