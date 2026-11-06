«Москвич» рассказал, как идут продажи кроссоверов М70 и М90

«Москвич»: продажи М70 в октябре выросли на 89%, М90 — на 50%

За октябрь 2026 года автомобили Москвич из новой линейки М разошлись почти на 80% бодрее, чем месяцем раньше. Прибавку обеспечили две модели – М70 и М90, уточнили в пресс-службе марки.

Львиная доля роста пришлась на кроссовер М70: регистраций за месяц стало больше на 89%. Под капотом – турбированные моторы объемом 1,5 либо 2,0 литра. Набор оснащения зависит от версии, хотя цифровая приборная панель, панорамная крыша, светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски доступны в том или ином виде. Мультимедийная система получила экран диагональю 12,3 дюйма и поддержку Apple CarPlay с Android Auto. Предусмотрен и адаптивный круиз-контроль – вместе с другими водительскими ассистентами.

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Более крупный М90 прибавил 50% к предыдущему месяцу. Семиместный кроссовер идет с полным приводом, 2,0-литровым турбомотором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

В салоне – три ряда сидений, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел и система кругового обзора. За бас отвечает аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Обе модели подготовили к холодам. В списке опций значатся подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

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