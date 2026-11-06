Эксперт назвал неожиданную причину слабой работы печки в авто

Дмитрий Попов: Забитый фильтр — главный враг тепла в автомобиле зимой

С приходом холодов автовладельцы всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда отопитель работает на пределе, но салон остается холодным.

Специалист Дмитрий Попов пояснил изданию Правда.ру, что виной тому зачастую является не поломка оборудования, а загрязненный салонный фильтр.

Этот элемент пропускает через себя весь воздух, включая тот, что нагревается печкой, и за теплый сезон накапливает пыль, пух и мелкий мусор. В результате забитая деталь становится непроходимой преградой: вентилятор гудит, но поток воздуха физически не может пробиться сквозь плотный слой грязи. Радиатор отопителя раскаляется, однако тепло просто не доходит до водителя и пассажиров в нужном объеме. Кроме того, из-за нарушенной циркуляции влага, неизбежно попадающая в салон вместе с людьми, не удаляется, и стекла начинают запотевать, ухудшая обзор.

Решение проблемы предельно простое. Перед началом зимнего сезона эксперты рекомендуют проверить состояние фильтра: если он выглядит серым, забитым или источает неприятный запах, деталь пора менять. Это одна из самых доступных процедур в обслуживании автомобиля, которую на многих моделях можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в сервис.

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Своевременная замена не только вернет печке способность полноценно прогревать салон, но и избавит от духоты и лишней влажности.

В конечном счете чистый фильтр – это не только комфортное тепло зимой, но и хорошая видимость за счет быстрого устранения запотевания лобового стекла.

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