Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» представил решение для компрессоров

«Газпромнефть – смазочные материалы» успешно провела испытания полностью синтетического масла для винтовых компрессоров.

Такое оборудование активно применяется на предприятиях нефтяной, химической, энергетической и других отраслей промышленности.

Продукт разработали эксперты научно-исследовательского центра компании с использованием отечественных компонентов. Ранее подобная продукция поставлялась в Россию из-за рубежа. По ряду показателей отечественное компрессорное масло превосходит зарубежные аналоги.

Масштабные производственные испытания масла Gazpromneft Compressor PAG WI-150 проводились на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе вместе с одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний страны. Тестирование длилось более полугода и включало свыше 2000 часов наработки. В результате независимая экспертиза подтвердила высокую эффективность продукта и рекомендовала его использование вместо иностранной продукции.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Сергей Стародубцев, новая продуктовая линейка расширяет возможности применения отечественных смазочных материалов на предприятиях нефтегазовой отрасли.

«Производство такой продукции требует высокой технологической экспертизы. Наша компания последовательно наращивает присутствие в специализированных сегментах рынка в категориях высокотехнологичных масел с усиленными характеристиками, обеспечивая устойчивость ключевых отраслей экономики», – подчеркнул он.

Винтовые компрессоры сжимают и перекачивают попутный газ, при контакте с которым масло может разжижаться, что снижает эффективность смазки и повышает риск износа оборудования. Масло на основе полиалкиленгликоля (PAG) отличается низкой растворимостью углеводородных газов, что помогает сохранять вязкость и защищать детали компрессора от износа.

Напомним, ранее сообщалось, что «Газпромнефть-СМ» разработала синтетическое компрессорное масло для транспорта.