Спорткар, на котором ездил Сенна, побил рекорд стоимости на аукционе

Honda NSX Айртона Сенны продали на аукционе за рекордные £ 871 250

В Лондоне на торгах RM Sotheby’s продан спорткар Honda NSX 1991 года. На этой машине ездил трехкратный чемпион «Формулы 1» Айртон Сенна.

За автомобиль заплатили £871,3 тыс. – около $1,18 млн. Для модели NSX это новый мировой рекорд стоимости на аукционах, сообщает Motor1.

Прежний рекорд принадлежал редкому экземпляру NSX Type R, который продали примерно за €1,04 млн. До продажи купе бразильского гонщика оценивалось в $700 тыс.–1,1 млн. Самыми известными кадрами с участием Сенны и этого автомобиля стали те, на которых спортсмен в своей повседневной одежде моет NSX из садового шланга. Спорткар получил дополнительную известность, после того как Сенна приехал на нем на Гран-при Португалии в 1991 году и попал на фото. Также машина появлялась в документальном фильме Ayrton Senna: Racing Is In My Blood.

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Отмечается, что продажа NSX стала одним из главных событий двухдневного аукциона RM Sotheby’s. Общая выручка составила £36,55 млн при доле проданных лотов 87,5%. По данным организатора, это самый высокий результат среди аукционов коллекционных автомобилей, когда-либо проводившихся в Великобритании. Еще одним заметным лотом стал суперкар Ferrari Daytona SP3, проданный за £8,16 млн. Это один из 599 выпущенных Daytona SP3, причем ушедший с молотка экземпляр предназначался для журналистских тест-драйвов, съемок и презентаций.

О том, как меняются цены на машины с возрастом, «За рулем» уже считал на примере популярного кроссовера.

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