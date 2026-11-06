Очень популярный кроссовер в России — а насколько он подешевеет за 3 года?

«За рулем» рассказал, сколько Tenet Т7 потеряет в цене через 3 года эксплуатации

В новой статье «За рулем» эксперт Александр Виноградов анализирует данные онлайн-площадок о продаже китайских автомобилей с пробегом.

Картина получается интересная. С одной стороны, утверждение о том, что в первый же год любая модель из Китая теряет половину стоимости, на сегодняшний день не соответствует действительности. Среди китайских кроссоверов (и их копий, выпускающихся в РФ под оригинальными именами) уже есть модели, с ликвидностью которых полный порядок. С другой же, даже среди заслуженных бестселлеров картина все же заметно отличается.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Один из показательных примеров в этом смысле – кроссовер Tenet Т7. В сравнении с большинством участников подборки он новичок, но, проведя параллели с оригинальным Chery, выводы по трехгодичной эксплуатации вполне можно сделать уже сейчас...

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Бренд Tenet совсем недавно появился на нашем рынке. Впрочем, сами автомобили нам прекрасно знакомы. Отсюда и популярность. Тот же Tenet Т7 в последнее время удерживает лидерство по продажам среди новых кроссоверов.

Но на вторичке не все так гладко. Судя по предложениям на онлайн-площадках, в первый год автомобиль теряет почти четверть своей цены. Это все еще не критично, но заметно больше, чем у ближайших конкурентов. А если отследить падение цены у его близнеца под именем Tiggo 7, то можно предположить, что через три года Т7 обесценится на 34-35%.

А у каких китайских моделей дела с ликвидностью обстоят лучше? Читайте в новой статье «За рулем»!