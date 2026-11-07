У обновленного кроссовера Jetour T1 2027 года три варианта дизайна

В Китае представили обновленный кроссовер Jetour T1 2027 года

Китайский производитель Jetour вывел на домашний рынок обновленный кроссовер T1 2027 года. Привычная для Поднебесной модель Freedom теперь продается сразу в трех исполнениях, и у каждого – собственное название и свои дизайнерские черты. Чем именно различаются машины, стоит разобрать по порядку.

История у модели довольно короткая. В Китае Freedom дебютировал в марте 2025-го, а уже с сентября автомобиль официально продается в России. Нынешнее обновление принесло не только смену модельного года: к имени добавилась цифра 7, а вся линейка оказалась разбита на три категории.

Jetour T1

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Итак, семейство Freedom в Китае теперь выглядит так: Freedom 7, Freedom 7 Plus и Freedom 7 Plus C-DM. Первые две модификации идут с бензиновыми моторами, третья получила гибридную силовую установку.

Freedom 7: базовая версия и ее особенности

Разбирать логично с самой доступной машины – Freedom 7, она же Jetour T1 2027 года. Вместе с числовым индексом кроссовер обзавелся переработанной внешностью: оригинальной светодиодной оптикой, новой радиаторной решеткой и двумя замененными бамперами. В максимальной комплектации на пятой двери появится пластиковый бокс для хранения.

Салон тоже перекроили. Внутри – новый руль и разделительный тоннель, из которого убрали селектор коробки передач. Виртуальная приборная панель имеет диагональ 10,25 дюйма, центральный тачскрин – 15,6 дюйма; последний построен на процессоре Snapdragon 8155 и выдает разрешение 2.5K.

Что до размеров, длина Freedom 7 – 4651 мм, с багажным боксом она доходит до 4749 мм; ширина и высота составляют 1967 и 1840 мм соответственно. Колесная база – 2800 мм, в салоне помещаются пять человек. Подвеска полностью независимая: спереди McPherson, сзади – многорычажная система. Углы въезда и съезда равны 27 и 28 градусам, глубина преодолеваемого брода – 600 мм, топливный бак – 70 литров.

Всего же комплектаций четыре. Рекомендованная розничная цена лежит в диапазоне от 113,9 до 134,9 тысячи юаней, что соответствует 1,38-1,64 млн рублей. Если задействовать максимальные скидки, ценник опускается до 89,9-110,9 тысячи юаней (1,1-1,35 млн рублей).

Двигатель у Freedom 7 один – 1,5-литровый турбомотор SQRG4J15 мощностью 184 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой, привод – передний. Максимальная скорость – 170 км/ч, средний расход бензина по циклу WLTC – 7,9 литра на 100 километров.

Freedom 7 Plus: чем отличается от базы

Следующая ступень – более оснащенный Freedom 7 Plus. Снаружи его выдают обновленные бамперы и оригинальная решетка радиатора с девятью вертикальными хромированными планками. Из-за этого надпись «Jetour» переехала с решетки на капот.

Внутри установлен руль почти круглой формы, 15,6-дюймовый сенсорный экран и цифровая приборная панель на 10,25 дюйма. Разделительный тоннель сделали более глянцевым, а физических кнопок стало меньше. При этом селектор переключения передач остался на прежнем месте.

Кузов крупнее: длина – 4796 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1840 мм, колесная база – 2810 мм. В салоне по-прежнему пять мест. Брод машина преодолевает глубиной до 700 мм, углы въезда и съезда равны 28 градусам каждый. Топливный бак – те же 70 литров.

«Старшая» бензиновая модель доступна в двух комплектациях. Базовая оценивается в 144,9 тысячи юаней (1,76 млн рублей), более оснащенная – в 159,9 тысячи юаней (1,94 млн рублей). С учетом скидок цену можно снизить до 119,9-134,9 тысячи юаней (1,46-1,64 млн рублей).

Под капотом – 2-литровый турбированный двигатель SQRF4J20 на 254 л.с. и 390 Нм. В паре с ним трудится классический 8-ступенчатый автомат. По умолчанию машина оснащена фирменной системой полного привода XWD с семью режимами движения. Средний расход топлива – 8,85 литра на 100 километров (WLTC), максимальная скорость – 200 км/ч.

Гибрид Freedom 7 Plus C-DM

Третья версия – подзаряжаемый гибрид. Раньше такая машина продавалась в Китае под именем Shanhai, однако с 2027 модельного года она называется Freedom 7 Plus C-DM. Внешне изменений нет: та же радиаторная решетка с двойной светодиодной полосой, массивные бамперы и обвес из некрашеного пластика.

Интерьер оформили по аналогии с новым Freedom 7 Plus – аналогичный руль, ЖК-экраны и разделительный тоннель. Размеры гибрида: длина – 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, колесная база – 2810 мм.

В гамме – три комплектации. Розничная цена варьируется от 129,9 до 149,9 тысячи юаней (1,58-1,82 млн рублей). С учетом предусмотренных выгод стоимость снижается до 124,9-141,9 тысячи юаней (1,52-1,72 млн рублей).

Пока подзаряжаемая установка доступна только с передним приводом. В ее основе – 1,5-литровый турбомотор SQRH4J15 на 156 л.с. и 220 Нм, тепловой КПД которого достигает 44,5%. Помимо ДВС, в состав входят гибридная трансмиссия DHT и передний электромотор мощностью 204 л.с. при 310 Нм. Суммарная отдача связки – 360 л.с. и 530 Нм крутящего момента.

Литий-железо-фосфатная батарея имеет емкость 26,6 кВт·ч. Такой аккумулятор обеспечивает 117 км электрического пробега по циклу WLTC (150 км по методике CLTC), а гибридная дальность хода достигает 1300 км. Расход топлива в гибридном режиме – всего 1,06 литра на 100 километров, правда, при минимальном заряде тяговой батареи он растет до 5,89 литра на «сотню». Максимальная скорость – 180 км/ч.

Что предлагают в России

На российском рынке Jetour T1 теперь доступен в двух версиях – бензиновой и гибридной. Габариты в спецификации для России: 4705 х 1967 х 1843 мм, колесная база – 2800 мм.

Полноприводная модель с 2-литровым ДВС и 8-ступенчатым автоматом предлагается в комплектациях «Престиж», «Премиум» и «Лимитированная». Базовая версия 2026 года стоит 3 999 900 рублей без скидок, средняя – 4 199 900, топовая – 4 399 900 рублей. Благодаря акциям цены можно снизить до 3 699 900 – 4 149 900 рублей.

Гибридный вариант Jetour T1 недавно вышел на рынок. У него только передний привод, 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания и один электромотор. В продаже машина предлагается в единственной комплектации «Премиум» по цене 4 699 900 рублей; с учетом скидок – 4 499 900 рублей.

О том, какие новые модификации получают популярные в России кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

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