Летние шины могут испортиться за зиму: как их правильно хранить

Эксперт Плетнев рассказал, как правильно хранить летние шины зимой

После сезонной замены шин летний комплект нужно сохранить в нормальном виде на все месяцы простоя. О том, как грамотно подготовить покрышки к зимовке и каких промахов избегать, рассказал Сергей Плетнев, директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом».

Как подготовить шины к хранению

Первым делом покрышки очищают от грязи и песка, а потом как следует просушивают. Заодно стоит заранее проверить, что резина вообще годится для дальнейшей эксплуатации.

«Планируя использовать шины в следующем сезоне, необходимо внимательно осмотреть протектор и боковины на наличие всевозможных порезов, трещин, грыж и посторонних предметов и убедиться, что износ протектора еще позволяет эксплуатировать шины», – посоветовал Сергей Плетнев.

Отдельный момент касается колес, которые в следующем сезоне собираются менять местами. Тут эксперт советует заранее поставить отметки, показывающие, где стояло каждое колесо на машине.

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Правильное место и положение

Подготовка – только половина дела. Не менее важно выбрать, где именно шины будут лежать.

«Для сохранения эксплуатационных характеристик шин хранение должно осуществляться при определенных условиях. Влажность, высокие температуры, значительные температурные колебания, прямой свет – факторы, ускоряющие старение шин», – пояснил Сергей Плетнев.

Среди частых ошибок, из-за которых резина деформируется или повреждается, специалист назвал неправильное положение при хранении. Вторая – неподходящее помещение: оно должно быть сухим, прохладным, затемненным и хорошо проветриваемым. Причем то, как именно укладывать шины, зависит от того, надеты ли они на диски.

«Колеса в сборе должны храниться в горизонтальном положении, рекомендуется снизить давление в шинах до 1,0-1,5 бар. Шины, не смонтированные на колесный диск, хранятся в вертикальном положении, на ровной плоскости. Рекомендуется переворачивать шины несколько раз за период хранения», – отметил Сергей Плетнев.

А о том, чем опасна летняя резина на зимней дороге, «За рулем» уже рассказывал.