В России продлили распродажу «клона» Geely Tugella: подробности

Knewstar продлил распродажу модели 001: скидки до 350 тыс. рублей

Купеобразный Knewstar 001, он же «клон» Geely Tugella, в России продолжат продавать со специальными выгодами. Китайский бренд продлил их действие на ноябрь 2026 года, причем размер дисконта привязан к году выпуска и комплектации.

Knewstar 001

Размер выгоды по версиям

Максимальная скидка – 350 тыс. рублей. Именно столько дилер уступает от розничной цены на начальное исполнение «Люкс» 2024 года выпуска. За такую же машину, но собранную в 2025-м, скинут заметно меньше – 150 тыс. рублей.

В средней комплектации «Флагман» и топовой «Спорт» цифры скромнее: 320 тыс. рублей для автомобилей 2024 года и 120 тыс. – для «прошлогодних». Логика, по сути, одна и та же: чем свежее машина, тем меньше уступка.

Розничная цена «Люкса» – 3 879 990 руб. за автомобиль 2024 года и 4 079 990 руб. за 2025-й, «Флагмана» – 4 142 990 и 4 342 990 руб. соответственно, «Спорта» – 4 249 990 и 4 449 990 руб. Разница в специальной выгоде между машинами двух годов выпуска достигает 200 тыс. рублей, причем во всех трех исполнениях она одинаковая.

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Интерьер Knewstar 001

Техника и продажи

Knewstar 001 – единственная модель марки в России. На рынок она вышла в сентябре 2024 года, заменив собой Geely Tugella.

Под капотом стоит 2,0-литровый бензиновый турбомотор. В базовой и средней версиях он выдает 200 л. с. и 325 Нм крутящего момента, а в топовой «Спорт / Sport» отдача возрастает до 238 л. с. и 350 Нм. Коробка передач безальтернативная – классический восьмиступенчатый «гидроавтомат» Aisin, привод только полный. Со 200-сильным двигателем кроссовер набирает «сотню» за 7,4 секунды, с 238-сильным – за 6,9.

Спрос, между прочим, падает. В августе этого года на российский учет встало всего семь кроссоверов 001 – на 98,6% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Сейчас в разделе «Автомобили в наличии» на сайте бренда представлены лишь 14 машин.

О том, что сейчас тормозит авторынок и какие меры способны развернуть продажи, «За рулем» рассказывал ранее.

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