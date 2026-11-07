На сколько подешевеет этот популярный «китаец» через три года?

Эксперт Виноградов рассказал, насколько быстро теряет в цене кроссовер Haval F7

Купил «китайца» – через три года продашь за копейки! Это утверждение берется развенчать эксперт «За рулем» Александр Виноградов в своей новой статье.

Действительно, мы помним времена, когда все «китайцы» чуть ли не мгновенно превращались в неликвид, дешевея куда быстрее, чем большинство европейских или японских машин. Но к настоящему моменту далеко не каждая китайская модель в первый же год обесценивается вдвое. Это подтверждают цифры: эксперт взял данные с онлайн-площадок по продаже автомобилей с пробегом и посмотрел, сколько теряют в цене различные китайские машины через 1 год и через 3 года.

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Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Еще один бестселлер от Haval, наравне с Jolion – это среднеразмерный F7. В 2024 году он сменил поколение, так что трехлетних F7 пока на рынке нет. Но по автомобилю первой генерации можно сделать прогноз, что и новый F7 будет хорошо цениться на вторичке.

И машины 2025 и 2024 года это подтверждают. Среднее падение стоимости за год – чуть больше 10%. Так что можно предположить, что и через три года F7 обесценится не больше чем на 25-30%, как это было с машиной первого поколения.

А что с ликвидностью у других китайских бестселлеров? Читайте в статье «За рулем»!