Печка дует холодом? Возможно, дело в термостате

Эксперт Архипов: почему осенью двигатель дольше прогревается

Осенью многие водители замечают, что стрелка температуры поднимается медленнее, печка позже начинает подавать горячий воздух, а после короткой поездки двигатель вообще не успевает нормально прогреться. Часто это естественная реакция на снижение температуры воздуха. Но иногда именно первое похолодание обнаруживает неисправный термостат или другую проблему системы охлаждения, рассказал руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.

После пуска мотору нужно побыстрее выйти на рабочую температуру – и сначала охлаждающая жидкость циркулирует преимущественно по малому кругу. Радиатор системы охлаждения в этот момент, по сути, почти не участвует в активной циркуляции: термостат закрыт или направляет основной поток в обход.

Жидкость нагревается от двигателя, вместе с ней постепенно прогревается и отопитель салона. Когда температура доходит до предусмотренного производителем диапазона, термостат начинает открывать большой контур. Часть жидкости идет через основной радиатор и отдает лишнее тепло наружному воздуху.

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Конкретный порог открытия зависит от двигателя. У многих современных автомобилей он находится примерно в диапазоне 80-100 °C, но ориентироваться нужно на параметры конкретного мотора.

Почему в холод прогрев дольше

Причина проста. Чем холоднее окружающий воздух, тем больше тепла двигатель отдает наружу. Летом мотор запускается, когда под капотом может быть +20 или +30 °C, а осенним утром исходная температура бывает всего +5 °C.

Двигателю, маслу и охлаждающей жидкости требуется значительно больше тепла, чтобы выйти на рабочий режим. Особенно заметно это на современных экономичных двигателях и дизелях: чем выше эффективность мотора, тем меньшая доля энергии топлива превращается в бесполезное тепло.

Сюда же добавляется включенная печка. Радиатор отопителя тоже отбирает тепло у охлаждающей жидкости, поэтому если сразу после запуска выставить максимальную температуру и высокую скорость вентилятора, прогрев может немного замедлиться.

Сколько стоять и как ехать

Длительный прогрев на месте современному исправному автомобилю обычно не требуется, если производитель не предусматривает иного. После запуска стоит дать двигателю несколько десятков секунд для стабилизации работы и циркуляции масла; в сильный холод этот период можно увеличить.

Затем эффективнее начинать спокойное движение. Первые километры лучше обойтись без высоких оборотов, резких ускорений и большой нагрузки – так двигатель, коробка передач и остальные агрегаты прогреваются быстрее и равномернее.

И еще один момент: прогрев охлаждающей жидкости еще не означает полного прогрева автомобиля. Масло двигателя и трансмиссия могут оставаться холодными заметно дольше. Стоять 15-20 минут во дворе только ради прогрева двигателя в большинстве случаев нет необходимости; исключением могут быть условия, когда нужно очистить стекла и обеспечить безопасную видимость перед началом движения.

Когда термостат заклинило

Один из характерных симптомов неисправного термостата выглядит так: в городе температура вроде бы достигает нормы, но при выезде на трассу начинает снижаться. Одновременно из отопителя идет менее горячий воздух.

Частая причина заключается в том, что термостат заклинил в открытом или частично открытом положении. Охлаждающая жидкость слишком рано проходит через основной радиатор, а встречный поток холодного воздуха постоянно отбирает тепло. В результате мотор работает при температуре ниже расчетной.

Возможна и противоположная неисправность. Если термостат не открывает большой контур, двигатель начинает перегреваться. Это уже значительно более опасная ситуация, при которой продолжать движение нельзя без оценки причины.

Чем плох постоянный недогрев

Современный блок управления двигателем учитывает температуру охлаждающей жидкости при расчете режима работы. Пока двигатель холодный, условия смесеобразования и управления отличаются от полностью прогретого режима.

Если мотор постоянно остается недогретым, расход топлива может увеличиться. Страдает и комфорт: печка работает слабее, стекла хуже отогреваются и очищаются от запотевания.

При постоянной эксплуатации недогретого двигателя ухудшаются условия работы масла, дольше сохраняется конденсат, а при коротких поездках масло может сильнее загрязняться топливом и влагой, отметил эксперт.

О других неожиданных причинах слабой работы печки «За рулем» уже рассказывал.

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