Land Rover Series I 1956 г. в. превратили в монстра для дрэг-рейсинга

В Британии собрали Land Rover с 18-литровым танковым мотором

В Британии Land Rover Series I 1956 года выпуска перестал быть просто классическим внедорожником: Питер Грив превратил его в машину для дрэг-рейсинга. Под капотом теперь стоит 18-литровый V8 Rolls-Royce Meteorite – по объему он в девять раз больше заводского агрегата. О проекте рассказало издание The Drive.

Изначально Series I комплектовался четырехцилиндровыми моторами объемом 1,6 или 2,0 литра мощностью около 50 лошадиных сил. Грив пошел другим путем: он взял двигатель, который создавался для тяжелого танкового транспортера Mighty Antar, состоявшего на вооружении британской армии с 1950-х по 1980-е годы.

Land Rover с 18-литровым танковым мотором

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Meteorite конструктивно является «младшим братом» знаменитого 27-литрового V12 Rolls-Royce Meteor, а тот, в свою очередь, восходит к авиационному Merlin времен Второй мировой войны. Чтобы огромный мотор поместился в компактном внедорожнике, архитектуру пришлось серьезно переделывать. Грив полностью переработал громоздкую систему привода распределительного вала, добавил электронный впрыск топлива и два турбокомпрессора, которые удалось спрятать внутри передних крыльев.

После глубокой модернизации танковый V8 при давлении наддува 15 psi (около 1 бара) способен выдавать ровные 1080 лошадиных сил. Из-за гигантских размеров двигателя систему охлаждения с массивным радиатором пришлось перенести в грузовой кузов.

Первые тесты на динамометрическом стенде выявили у проекта ряд «детских болезней» – перебои в зажигании и утечку охлаждающей жидкости. Несмотря на это, Грив планирует довести машину до ума. Кастомный Land Rover сохранил способность передвигаться по дорогам общего пользования, хотя его главной целью станут заезды на прямых дистанциях.

О том, какое будущее ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал.

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