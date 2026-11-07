Краска с алмазной пылью и прозрачная «механика»: чем удивляет последняя Huayra

Pagani представила Huayra 70 Anima — гиперкар к 70-летию Горацио Пагани

Третьим и последним автомобилем линейки, приуроченной к 70-летию Горацио Пагани, стала Huayra 70 Anima. Основатель марки получил своеобразный подарок к юбилею – премьеру показали в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Pagani Huayra 70 Anima

Слово Anima по-итальянски означает «душа». Именно так – воплощением души ателье – в Pagani и описали новинку. До нее в серию вошли Huayra 70 Trionfo и Huayra 70 Derecho.

Pagani Huayra 70 Anima

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За эксклюзив отвечает подразделение Grandi Complicazioni: оно берет на себя самые сложные и нестандартные проекты компании. Кузов здесь из углеродного волокна и алюминия, а в отделке применили два особых оттенка – Custom Metallic с добавлением алмазной пыли и Inky Blue.

Есть и другие детали, на которые стоит обратить внимание. Выхлопная система получила шесть труб с покрытием из белой керамики. Коробка передач – семиступенчатая механика, причем ее механизм оставили открытым.

Pagani Huayra 70 Anima

Кстати, преемницу Huayra – Utopia – Pagani показала еще в 2022 году. И все же специальные версии продолжают продлевать жизнь прежнему семейству: Huayra по-прежнему служит базой для новых эксклюзивных проектов марки.

О том, чем еще удивляют автомобили, «За рулем» уже рассказывал на примере мощного кроссовера GAC.

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