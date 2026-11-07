231 л.с., 9,5 л/100 км: чем удивляет мощный кроссовер
GAC GS4, 2.0T (231 л. с.), A8
- Изготовитель – GAC, КНР
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с октября 2026 года
- Пробег на момент отчета – 22 000 км
Двухлитровый GS4 «легок на разгон». Будто не весит он двух тонн (снаряженная масса 1745 кг + груз в багажнике + пара седоков) – легко набирает скорость. Быстро реагирует на газ, когда надо ускориться. И катится хорошо – в некоторых ситуациях мне приходилось пользоваться тормозами там, где большинство машин гасит скорость самостоятельно, просто при отпущенной педали акселератора.
Кроссовер уверенно стоит на прямой, повороты проходит на «хорошо». Обязательно попытаю его в разных условиях (в том числе и по скользкому покрытию), чтобы утвердить эту оценку.
Расход топлива пока на среднем уровне: 9,5 л/100 км, притом что в основном я ездил по трассе.
Подробный отчет с испытаний полноприводного GAC GS4 читайте тут.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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