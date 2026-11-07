Новый серийный пикап Renault уже на рынке: подробности о машине

Renault Niagara: пикап на платформе RGMP вышел на рынок Аргентины

Первым рынком, где новый пикап Renault Niagara появился официально, стала Аргентина – там же налажен и выпуск модели. Дорога от концепта до конвейера заняла примерно три года: прототип рассекретили в 2022-м, серийную машину показали в сентябре 2026-го, ну а теперь автомобиль добрался до прилавков. Следующей в очереди стоит Бразилия, позже пикап доберется до Колумбии и других стран Южной Америки.

Renault Niagara

Несущий кузов и одна из модификаций архитектуры RGMP (Renault Group Modular Platform) – вот на чем построен Niagara. Такая же тележка лежит в основе компактного кросс-хэтчбека Kardian и кроссовера Boreal, который делают для Южной Америки в Бразилии.

От концепта товарной версии достались решетка радиатора с прямоугольными пластинами и хромированное «пиксельное» название марки вместо привычной эмблемы. Фары тоже перешли от прототипа, правда, впервые подобная оптика появилась на паркетнике Boreal.

Renault Niagara

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Что до размеров, то длина кузова составляет 4912 или 4942 мм в зависимости от версии, ширина – 1833 мм, высота – 1707 либо 1710 мм, колесная база – 2956 мм. Клиренс заявлен в диапазоне 224−233 мм. Кабина, между прочим, только одна – четырехдверная двухрядная.

Интерьер Renault Niagara

Под капотом – бензиновая турбочетверка 1.3, отдача 156 л.с. и 270 Нм. В начальной комплектации покупатель может выбрать между шестиступенчатой «механикой» и «роботом», в остальных вариантах стоит только «робот». Привод – передний либо полный.

О других новинках, которые недавно добрались до рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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