Nissan выпустил особую версию Pathfinder для сложного бездорожья

Nissan на SEMA представила концепт Pathfinder XE-V6 на базе Rock Creek

На SEMA Nissan привезла Pathfinder XE-V6 – внедорожный концепт, собранный для демонстрации того, как компания умеет дорабатывать уже существующие кроссоверы. В серию такая машина не пойдет, о чем в Nissan говорят прямо. Зато отдельные аксессуары из этого проекта со временем перейдут на другие модели марки.

Nissan Pathfinder XE-V6

Базу для концепта дала комплектация Rock Creek. Силовая установка – 3,5-литровый V6, выдающий до 295 л.с. и 366 Нм крутящего момента; выхлопную систему позаимствовали у спортивных автомобилей Nismo.

Nissan Pathfinder XE-V6

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Проходимость улучшили заметнее всего: дорожный просвет вырос на 102 мм, а в подвеске появились новые проставки для подрамника. Для этой версии подготовили 18-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной.

Во внешности бросаются в глаза высокий передний бампер с дополнительной оптикой, точки крепления на корме, встроенный фаркоп, кастомные пороги, защита днища, клетка для запасного колеса и экспедиционный багажник. В поездку с собой можно взять 42,5-литровый холодильник и 6,6-литровую канистру, а вытаскивать машину из сложных мест поможет лебедка с синтетическим тросом.

Интерьер Nissan Pathfinder XE-V6

О похожих экспериментах с внедорожниками «За рулем» рассказывал на примере Land Cruiser с катерным мотором.

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