Тюнеры представили первый и единственный в мире пикап Lexus

Meso Customs на SEMA 2026 показала пикап Lexus TX1 на базе Toyota Tacoma

Разговоры о том, что марке Lexus не хватает пикапа, идут в отрасли не первый год, однако до реальной машины дело дошло только сейчас. Американская Meso Customs привезла на SEMA 2026 единственный в своем роде экземпляр – Lexus TX1. За основу взяли Toyota Tacoma, донором внешности стал внедорожник Lexus GX 550, а изрядную долю кузовных элементов напечатали на 3D-принтере.

Донор – Tacoma, детали – от GX 550

Проект занял почти год. Почему Tacoma, а не более крупная Tundra? Полноразмерные пропорции, по словам создателей, не дружили с задуманным дизайном в стиле GX.

Переднюю и заднюю части кузова перекроили основательно. Решетка радиатора, фары и капот переехали от GX 550; бампер пришлось дорабатывать – машина стала шире. Расширители арок и еще ряд деталей сделали 3D-печатью, двери и остекление остались тойотовскими, а зеркала поставили лексусовские.

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Корма тоже неузнаваема: светодиодные фонари во всю ширину кузова и борт, изготовленный на заказ из части задней двери Lexus GX. Работает он благодаря замкам от электромобилей Rivian. Практичность довели до предела – в борту предусмотрены два места с подогревом и Bluetooth-динамики, так что это еще и дополнительное сиденье.

Внедорожную часть тоже не оставили без внимания. TX1 получил колеса beadlock и шины Toyo Open Country R/T Trail увеличенного размера, усиленные тормоза, амортизаторы King Off-Road Racing Shocks и верхние рычаги подвески 74 Weld. Просвет после всех доработок вырос, а светотехнику добавили на крыше, переднем бампере и у основания стоек кузова.

Под капотом – штатный для Tacoma турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 л. Его дополнили впускной системой SXTH Element CPLT и интеркулером в передней части. Салон, впрочем, пока не показали.

В Meso Customs сразу оговорились: TX1 – разовый проект, а не набор для переделки серийных пикапов. Зато он наглядно показывает, каким мог бы быть Lexus с грузовой платформой.

Выставку SEMA Show с 1967 года проводит Ассоциация производителей специального автомобильного оборудования (SEMA), и она по праву считается одним из главных событий мировой тюнинг-индустрии. Ранее Autonews.ru отметил самые интересные модели, представленные на шоу SEMA в 2026 году.

О новом серийном пикапе Renault «За рулем» уже рассказывал.

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